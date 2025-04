Dove vive Luca Tommassini: nuova casa per il coreografo

Prima ballerino e poi coreografo, Luca Tommassini è anche un personaggio televisivo. Da lunedì 7 aprile, è opinionista di The Couple, il nuovo reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi, insieme a Francesca Barra. Durante la prima puntata, Ilary Blasi ha accennato alla casa di Tommasini ricordando anche la spiacevole visita ricevuta dai ladri. La Blasi ha così ricordato che, per qualche settimana, Tommassini sarà in diretta il lunedì sera scatenando la curiosità del pubblico che si chiede dove viva il coreografo.

Della casa di Tommasini non ci sono molti dettagli. Tuttavia, si sa che vive a Roma e che gli ambienti sono arredati con stile ed eleganza e che rispecchiano totalmente lo stile del padrone di casa che è sempre stato molto originale anche nel look. Tuttavia, a svelare qualche dettaglio in più, è stato lui stesso sui social.

Dove vive Luca Tommassini: i dettagli della casa

Luca Tommassini vive a Roma in un quartiere elegante e, dalle immagini condivise sui social, si trova ad un piano alto. Dopo aver acquistato casa, infatti, Tommassini ha pubblicato sui social un video condividendo un video con cui ha mostrato la vista mozzafiato sulla città. “Il motivo per cui ho comprato questa casa, potermi svegliare davanti a queste albe ogni giorno diverse, un vero sogno…e poi, finalmente, avere poter avere tanti animali, amori miei bellissimi e anche avere la possibilità di piantare tante piante e alberi…. Ecco qua, stamattina Dio mi ha ricordato quanto sono fortunato“, ha scritto il coreografo nella didascalia del video.

La casa, a dicembre 2024, è stata svaligiata e a documentare il tutto è stato lo stesso il coreografo che evita di mostrare gli interni della sua casa.