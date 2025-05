Marco Liorni vive a Roma in una casa da sogno immersa nel verde, nel cuore del quartiere Appio Latino, insieme alla sua famiglia.

Quando lo si guarda in TV, con quel modo pacato e rassicurante che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, ci si chiede spesso come sia Marco Liorni lontano dai riflettori. Dove trova quella serenità che trasmette ogni giorno in diretta?

WhatsApp, attenzione alla nuova truffa: non cliccare mai su questa immagine

La risposta, in parte, è proprio nella sua casa. Una dimora che racconta tanto di lui, della sua vita familiare e di un equilibrio cercato e voluto, lontano dal clamore, ma a stretto contatto con la bellezza di Roma.

La casa di Marco Liorni

Marco Liorni vive nel quartiere Appio Latino, una zona della Capitale che conserva ancora oggi un’anima autentica, fatta di silenzio, storia e verde. È qui che ha scelto di mettere radici insieme a sua moglie Giovanna Astolfi e alle loro due figlie. Non è una scelta casuale. Lontano dal caos del centro, ma abbastanza vicino da respirarne il fascino, questo quartiere rappresenta una sintesi perfetta tra tranquillità e prestigio. A pochi passi da casa sua ci sono la Via Appia Antica e le ville storiche che punteggiano il paesaggio romano, offrendo una cornice unica a ogni passeggiata o momento di relax.

Se vedi queste palline bianche in casa, fai attenzione: potrebbe essere un'infestazione

La casa del conduttore non è un maniero da copertina, né una villa hollywoodiana con dieci camere e piscina olimpionica. È, piuttosto, un appartamento elegante, curato nei dettagli e pensato per il benessere quotidiano. Gli interni, come raccontato in rare interviste, riflettono la sobrietà e la raffinatezza del padrone di casa: toni chiari, luce naturale, spazi ampi ma mai eccessivi. C’è un’armonia che si percepisce subito, quella sensazione che ogni oggetto, ogni angolo, abbia un senso e un motivo per essere lì.

Un elemento che Liorni non ha mai nascosto di apprezzare è il verde. La casa è circondata da alberi, piccoli giardini e scorci che permettono, anche solo affacciandosi alla finestra, di sentire Roma in modo diverso. Non la Roma frenetica e rumorosa, ma quella più intima, quasi sospesa nel tempo. E per un uomo che fa televisione tutti i giorni, trovare un rifugio del genere è senza ombra di dubbio un lusso non da poco.

I borghi italiani (bellissimi) dove ti pagano per viverci

Anche la vita familiare ha trovato in questa casa il suo equilibrio. Giovanna, la moglie, è sempre stata una presenza discreta ma fondamentale nella vita di Marco. Insieme, hanno costruito una routine lontana dai gossip e dalle cronache rosa. Le figlie crescono in un ambiente sereno, stimolante, dove il legame con la città si intreccia con la protezione di una quotidianità ben custodita.

In un mondo in cui l’esposizione mediatica spesso si traduce in ostentazione, Marco Liorni ha fatto una scelta controcorrente. Ha puntato sulla sostanza, sulla qualità della vita, su una bellezza che non ha bisogno di gridare per farsi notare. E la sua casa nel cuore dell’Appio Latino, immersa nel verde e nella storia, è lo specchio perfetto di tutto questo.