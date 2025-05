Maria Chiara Giannetta vive in un meraviglioso appartamento arredato secondo i suoi gusti, il nido d’amore scelto con il compagno.

È senza dubbio l’attrice del momento, reduce del grande successo del film “FolleMente”, la Giannetta dovrebbe tornare nel ruolo di Blanca – serie televisiva targata Rai – nell’autunno 2025. Quando è lontana dal set e dalla televisione, l’artista si rintana nel suo splendido appartamento, una casa che rispecchia i suoi gusti e le sue passioni. Diventata celebre con l’amatissima serie Don Matteo, la Giannetta è approdata anche al cinema, dopo il lungometraggio di Paolo Genovese, a marzo è uscita nelle sale con il film “Muori di lei” di Stefano Sardo.

Milly D'Abbraccio, ex fidanzati/ Dall'avventura con De Niro al flirt Beppe Grillo: "Me ne innamorai ma..."

La Giannetta convive con il compagno, del quale è innamoratissima. La casa dell’attrice, come molte dimore di artisti, è estrosa e di grande gusto. Maria Chiara Giannetta e la sua dolce metà hanno curato ogni minimo dettaglio e non mancano particolari lussuosi e di alto design.

La casa di Maria Chiara Giannetta, com’è l’appartamento della giovane attrice

Maria Chiara Giannetta sta vivendo senza dubbio un periodo d’oro, il 2025 è l’anno che non solo ha consacrato il suo successo sul grande schermo, ma la vedrà protagonista di ben tre serie televisive. Nonostante la sua giovane età, l’attrice ha solo 32 anni, ha già una sfilza di riconoscimenti alle spalle. Originaria della Puglia, nel 2019 ha lasciato Foggia per trasferirsi a Roma e studiare recitazione.

Perché Paola e Chiara si erano separate?/ "Mi sono sentita ferita". Nel 2023 la reunion

Ed è proprio nella Capitale che ha scelto di restare a vivere, qui con il suo compagno ha un bellissimo appartamento che racconta molto di lei e delle sue passioni. La Giannetta ha una relazione con il regista Davide Marengo, che è più grande di lei di vent’anni. La coppia ha iniziato a convivere praticamente dall’inizio della loro storia d’amore in una bellissima casa a Roma.

L’attrice è molto riservata riguardo alla sua vita privata, proprio per questo non ama condividere sui social momenti lontani dal set. Ciò nonostante da qualche immagine è possibile scorgere i dettagli della sua casa romana, che ha arredato secondo i suoi gusti. L’appartamento ha tante finestre e per questo è molto luminoso – caratteristica fondamentale in una casa – sembrerebbe però non essere a un piano moto alto. Per il pavimento la Gianneta e Marengo hanno scelto il parquet, che conferisce calore all’ambiente ed è sicuramente di grande qualità.

Sabrina Zago irriconoscibile con i capelli rossi/ La foto del passato della dama di Uomini e donne è virale

I dettagli della casa di Maria Chiara Giannetta

L’arredamento della casa di Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo mixa uno stile moderno con quello classico, per un risultato stiloso ed elegante. La casa ha molte librerie, a dimostrazione che all’attrice e al suo compagno piace molto leggere. L’appartamento è suddiviso in una ampia zona giorno e in un’altra parte dove si trova la camera da letto, nel grande salone l’attrice si diletta spesso a fare sport. Sui social, infatti, è capitato che abbia condiviso video in cui si allena e proprio da questi filmati è possibile scorgere i dettagli del salone.

La protagonista di Blanca ha riempito la casa con diversi oggetti che sembrano essere posizionati in modo disordinato, ma per gli esperti di design si tratta di uno stile ben preciso, dietro il quale si celano scelte volute e sicuramente non casuali. Non mancano dettagli che conferiscono carattere e autenticità agli spazi, come le lucine posizionate su una libreria, funzionali non solo a leggere i titoli dei vari testi, ma anche a illuminare l’ambiente. All’interno dell’appartamento di Maria Chiara Giannetta ci sono anche diversi strumenti musicali, come un pianoforte nero e un bongo, due oggetti che dimostrerebbero la passione per la musica dell’attrice e del suo compagno regista.