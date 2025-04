La casa di Maria De Filippi è bellissima e rispecchia appieno la sua personalità. Si trova nel cuore di Roma ed è il suo luogo del cuore.

La conduttrice Mediaset è una vera Regina della televisione italiana, tanto che ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Amici sono solo alcuni dei programmi che sono stati creati ad hoc proprio dalla De Filippi e che continuano ad andare in onda anche oggi, dato che sono diventati dei progetti incredibili su cui il palinsesto Mediaset ha deciso di puntare e che hanno di gran lunga superato le aspettative. Del resto, da pochissimo è iniziato il Serale del talent show condotto proprio da lei e c’è adesso molta attesa per quando verrà annunciato finalmente il vincitore.

Oltre alla sua straordinaria attività lavorativa, la conduttrice ha sempre tenuto molto alla famiglia che ha costruito insieme al compianto marito Maurizio Costanzo, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. Proprio con lui, anni fa, aveva anche adottato il figlio Gabriele, che lavora oggi dietro le quinte delle sue trasmissioni. Quando i riflettori si spengono, Maria vive quindi in una dimora bellissima e super lussuosa.

Maria De Filippi e la vita con Maurizio Costanzo

Nel corso degli anni, la protagonista Mediaset si è fatta conoscere per tutto ciò che è stata in grado di costruire nella televisione italiana. Da giovanissima ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ed è poi – qualche tempo dopo – entrata nel mondo della televisione. A fare da complice al suo successo è stata sicuramente la sua personalità, che le permette di essere sempre così sincera ma soprattutto senza filtri dinnanzi alle telecamere. Ogni volta i suoi ospiti si sentono a casa, anche perché lei è amatissima anche per il suo modo di approcciarsi al pubblico.

Lei e Maurizio Costanzo hanno rappresentato per anni una delle coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo, anche se loro stessi sono sempre stati molto riservati sulla propria vita personale, decidendo sin da subito di non esporsi troppo dinnanzi alle telecamere. Per questo motivo non ci sono molte informazioni su cosa faccia la conduttrice una volta che esce dallo studio televisivo, e non si sa nemmeno come sia la sua quotidianità lontana dalle telecamere. Lei e Maurizio – scomparso a febbraio 2023 – hanno vissuto per molti anni nel Quartiere Parioli di Roma, uno dei luoghi più esclusivi della Capitale, in una casa lussuosa e che è stata arredata con molta raffinatezza.

Com’è fatta la casa di Maria De Filippi

Dopo che il conduttore Mediaset è venuto improvvisamente a mancare, la conduttrice ha comunque deciso di restare in quella dimora. Gli scorci di quella casa sono stati mostrati solamente una volta, nel corso di un’intervista che i due rilasciarono per il talk show Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. In quella occasione si mostrarono entrambi tra quelle quattro mura, e i più attenti notarono un arredamento di classe. La coppia ha infatti optato per delle tonalità chiare, e questo ha dimostrato appieno il buon gusto dei due conduttori.