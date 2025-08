Myrta Merlino, nota giornalista e conduttrice televisiva, vive in uno degli angoli più affascinanti della Capitale

Il gusto estetico di Myrta Merlino si riflette in ogni dettaglio dell’abitazione. Lo stile urban-chic combina materiali moderni, come il vetro e il metallo, con elementi classici come il legno. Il risultato è un ambiente equilibrato, dove comfort e design convivono in armonia.

Le pareti ospitano quadri colorati, fotografie e piccoli oggetti che raccontano momenti personali, viaggi e passioni. Entriamo (metaforicamente) nell’abitazione.

La casa di Myrta Merlino nel cuore di Roma

Il suo appartamento si trova in una posizione privilegiata tra i rioni Pigna e Colonna, a pochi passi dal Pantheon. Qui, in un attico raffinato, condivide la quotidianità con il compagno Marco Tardelli, ex calciatore della Nazionale italiana, e i loro amati cani. L’abitazione riflette perfettamente lo stile e il carattere della conduttrice: sofisticato ma accogliente, moderno ma intriso di dettagli caldi e familiari.

L’appartamento della Merlino si sviluppa su due livelli. Al piano inferiore si apre un ampio living arredato con gusto urban-chic. Il parquet chiaro domina la scena, donando luminosità e calore all’ambiente. I mobili, scelti con cura, seguono una palette neutra con prevalenza di grigi e bianchi, ravvivata da dettagli di colore, come cuscini accesi e opere d’arte alle pareti. L’ambiente è reso ancora più personale da una serie di quadri vivaci e oggetti di design che raccontano le passioni e i gusti della padrona di casa.

Il salotto ospita un grande divano, comodo ed elegante, ideale per accogliere ospiti o per godersi momenti di relax. Al centro, un tavolino in legno intagliato si armonizza con il tavolo da pranzo in cristallo, attorniato da sedie bianche con sedute rosse. La cucina è separata da una porta in vetro fumé che garantisce continuità visiva e luce, ma anche una divisione funzionale degli spazi. Dotata di penisola e accessori moderni, è uno degli ambienti preferiti della casa.

Attraverso una scala in ferro battuto si accede al livello superiore, mansardato e pieno di fascino. Qui, in un ambiente più raccolto e intimo, Myrta ha spesso realizzato collegamenti e dirette televisive, soprattutto durante i periodi in cui il lavoro da casa era diventato una necessità. La mansarda conserva lo stile del piano inferiore, con arredi sobri e un’atmosfera rilassata.

Ma il vero gioiello della casa si trova appena oltre: il terrazzo. Ampio, fiorito e arredato con gusto, il terrazzo affaccia direttamente sui tetti della città eterna, offrendo uno scenario suggestivo e romantico. Divanetti, tavolini da esterno e piante ornamentali creano un angolo di pace nel pieno centro urbano. Qui la coppia ama trascorrere il tempo libero, tra cene all’aperto, letture e momenti di svago con i cani.