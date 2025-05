Paola Caruso: da Milano alla casa sul Lago Maggiore

Paola Caruso, dopo aver lasciato Avanti un altro, è tornata a ricoprire il ruolo di Bonas incantando tutti per la sua bellezza. Da quando è diventata famosa ad oggi, la vita di Paola caruso è decisamente cambiata per l’arrivo del figlio Michele a cui dedica tutto il suo tempo libero regalandogli momenti indimenticabili. La Caruso che ha vissuto per diverso tempo a Milano, da qualche anno ha scelto di lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi sul Lago Maggiore dove attualmente vive con suo figlio.

Pur non pubblicando tante immagine della sua casa, la Caruso, in occasione della scorsa Pasqua, ha condiviso alcune foto dei momenti trascorsi in famiglia mostrando alcuni ambienti dell’appartamento in cui vive. Le stanze sono ampie e luminose e l’arredamento appare semplice, ma allo stesso tempo elegante, ma perché la Caruso si è trasferita sul Lago Maggiore?

Paola Caruso: ecco perché vive sul Lago Maggiore

A svelare il motivo per cui si è trasferita sul Lago Maggiore, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna nel 2020, è stata la stessa Paola Caruso. “Dopo il lockdown non lavoravo più come prima. Mi sono trasferita fuori Milano. Pago di meno e sto vicino alla mia famiglia, oltre che ai miei cavalli che sono una passione da sempre”, le parole della Bonas di Avanti un altro.

Una casa più piccola, ma molto accogliente e confortevole in cui la Caruso può godersi le giornate con il figlio Michele. Lontano dal traffico cittadino, la Caruso riesce a godersi anche giornate serene e tranquille all’aria aperta divertendosi con il suo bambino. Per crescere suo figlio, la Caruso ha così scelto una zona decisamente più tranquilla rispetto alla grande città.

