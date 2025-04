Personaggio televisivo, conduttore radiofonico e insegnante di Amici 24, Rudy Zerbi ha una vita professionale impegnata così come la vita privata. Quando non lavora, infatti, deve dividersi tra i quattro figli avuti da tre compagne diverse: a avuto quattro figli da tre diverse compagne: Tommaso e Luca con Simona, Edoardo con l’attrice Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi) e Leo con Maria Soledad Temporini. Avendo una famiglia numerosa, Zerbi ha scelto un appartamento abbastanza spazioso per poter concedere i propri spazi ai figli. Pur spostandosi molto per lavoro, Zerbi ha scelto come base Roma dove vive in un appartamento moderno dal design funzionale.

Le stanze sono ampie e luminose e l’arredamento rispecchia lo stile dell’insegnante di Amici che, sui social, pubblica spesso alcuni momenti delle serate trascorse a casa insieme ai suoi ragazzi. Non mancano, tra i tanti oggetti, anche i ricordi del suo lavoro, ma come è arredato l’appartamento?

Dove vive Rudy Zerbi: ecco com’è arredata la casa

Nella zona living della casa di Rudy Zerbi credenza laccata di rosso e un divano angolare grigio. Come in tutte le case, anche in quella dell’insegnante di Amici, nella zona living, non manca il televisore. Il pavimento, invece, è in legno chiaro e rende assolutamente accogliente e ospitale l’ambiente. Non mancano, poi, elementi d’arredo colorati posizionati in modo da non ostacolare la vita in casa di ben tre animali domestici, un cane, un gatto e un coniglio.

All’interno della casa, poi, c’è anche uno spazio dedicato alla musica, la grande passione che Zerbi ha trasformato in un vero lavoro che, però, a casa, torna ad essere uno svago che condivide con i figli. All’interno della casa, poi, ci sono anche alcuni premi portati a casa da Zerbi nel corso della carriera come i Telegatti. Presente, inoltre, anche il Tapiro d’oro.

