Selvaggia Lucarelli vive in una casa da sogno a Milano, tra eleganza, stile e una posizione che lascia davvero senza parole.

A vederla in TV, sempre pungente, ironica e con quell’aria da chi sa esattamente dove vuole andare, si capisce subito che Selvaggia Lucarelli non lascia nulla al caso. Infatti, anche nella scelta della sua casa milanese, si respira tutto il suo gusto per il bello e per il dettaglio.

Non è solo un’abitazione, la sua, ma un vero e proprio rifugio di stile nel cuore pulsante di una città che corre veloce, proprio come lei. Il volto amato – e a tratti anche temuto – di Ballando con le Stelle, ha scelto Milano non per caso.

La casa di Selvaggia Lucarelli a Milano

Qui si muove tra impegni televisivi, eventi, presentazioni di libri e una presenza digitale sempre accesa. E per una donna che fa della comunicazione una delle sue armi più affilate, vivere in una città dinamica come Milano era quasi naturale. Però, la sua casa non è affatto il classico appartamento cittadino. È qualcosa di molto più ricercato.

Si tratta infatti di una dimora elegante e curata in ogni minimo particolare, che riflette alla perfezione il suo carattere deciso ma sofisticato. Luminosa, spaziosa, ma mai esagerata. Con ambienti che mescolano design moderno e tocchi vintage, specchi dorati, pareti con colori neutri ma pieni di personalità, e quella sensazione di ordine creativo che racconta tanto di chi ci abita. Ogni angolo sembra studiato per essere vissuto e, perché no, anche fotografato. Non è un mistero che Selvaggia condivida spesso scorci della sua quotidianità attraverso i social, e chi ha l’occhio attento riesce a intuire molto di più di ciò che si vede a prima vista.

La cucina, ad esempio, è uno degli spazi che più colpiscono. Moderna ma accogliente, sembra fatta apposta per ospitare cene tra amici, discussioni accese, magari anche qualche momento di ispirazione notturna. Poi c’è la zona living, con una libreria che trabocca di volumi, molti dei quali evidenziano la sua passione per la scrittura, la politica e l’attualità. Nulla è messo lì per caso. Tutto parla, tutto racconta.

E non è solo questione di arredo. Anche la posizione della casa, in una zona strategica e ben collegata di Milano, dice molto sulla sua capacità di unire praticità e visione estetica. Vivere in un quartiere che permette di raggiungere in pochi minuti i luoghi chiave della città è un privilegio che Selvaggia ha saputo conquistarsi. E, senza ombra di dubbio, l’ha fatto con lo stile che da sempre la contraddistingue.

Insomma, la casa di Selvaggia Lucarelli non è solo una questione di lusso. È una scelta coerente, una proiezione del suo modo di vivere e intendere lo spazio. Un luogo dove si mescolano personalità, eleganza e un pizzico di quella sciccheria tutta milanese che, alla fine, fa davvero la differenza.