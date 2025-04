Stefano De Martino tra Roma e Milano

Stefano De Martino, da quando conduce Affari Tuoi, si divide tra Roma, città da cui va in onda il programma di Raiuno, e Milano, città in cui vive il figlio Santiago. Dopo aver vissuto per anni nel capoluogo lombardo, De Martino trascorre la maggior parte del tempo a Roma anche se, ogni fine settimana, torna a Milano per stare accanto al figlio Santiago, ormai adolescente. Molto schivo e discreto, il conduttore napoletano parla raramente della sua vita privata e, sui social, pubblica il meno possibile.

Tuttavia, in alcune occasioni, ha mostrato parti della sua casa dove ama trascorrere le ore libere e godersi le giornate insieme a Santiago. La casa nel capoluogo lombardo rispecchia lo stile di De Martino che, anche nel look, passa senza problemi dal look casual e sportivo a quello più elegante e raffinato, ma com’è allegato la casa del conduttore napoletano?

La casa di Milano di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha arredato la casa di Milano che continua ad avere per poter trascorrere tempo con Santiago con l’aiuto degli amici Vincenzo Sabatino, interior designer, e Domenico Iovine, architetto. Gli ambienti sono sobri ed eleganti e a rendere originale il tutto è la presenza di dettagli particolari.

Il salotto è il posto clou della casa con pareti bianche ma arricchite da decorazioni barocche sul soffitto. Nella stanza è presente un grande divano in velluto viola, una poltrona in pelle e un tavolo in pietra con sedie in vimini. L’ambiente è reso ancora più caldo dalla presenza del parquet e di un grande tappeto bianco. Presenti anche un pianoforte e una chitarra che ora suona Santiago che ha cominciato a dedicarsi alla musica. anche la camera da letto ha uno stile minimal e anche qui le pareti sono bianche.

