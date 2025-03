La casa di Stefano De Martino è davvero un sogno ad occhi aperti. Il panorama che si vede è pura magia e non si può smettere di guardarlo.

Lo showman napoletano è tornato ad occupare le pagine dei più importanti giornali di gossip, con un’indiscrezione che sta facendo sognare i fan. Si dice che potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Stefano ed Emma Marrone, la sua ex fidanzata conosciuta anni fa durante la loro partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. All’epoca i due si separarono e lui ritrovò la felicità accanto a Belen Rodriguez, con cui si è poi sposato e ha avuto il figlio Santiago. Con lei c’è però stato ufficialmente il divorzio, e adesso il gossip continua ad impazzire su lui e la Marrone, anche perché entrambi si sono mostrati insieme in più occasioni. L’ex coppia non si è ancora espressa a riguardo, ma il web si è già riempito di commenti.

Intanto, De Martino si gode la sua bellissima casa che si affaccia sul mare di Napoli e sul Vesuvio. Si tratta di una dimora che è pura magia e che, più di una volta, è stata mostrata proprio sui profili social ufficiali. Quelle mura rispecchiano insomma appieno la sua personalità e l’amore per la sua Terra, da cui è partito con tanti sogni nel cuore alla volta di un successo che è poi arrivato e che gli ha regalato il mondo.

Com’è fatta la casa di Stefano De Martino e dove vive

Il conduttore di Affari Tuoi sta ottenendo – soprattutto in questo ultimo periodo – un successo incredibile, che ha fatto sì che lui entrasse nelle case degli italiani e li conquistasse completamente. Nonostante la popolarità, lui non ha però mai voluto abbandonare il suo luogo di origine e, oltre alla sua casa di Milano, ha acquistato una bellissima dimora situata nel quartiere Posillipo di Napoli, una zona residenziale che è immersa nel verde e che si affaccia sul mare. Il suo appartamento ha inoltre una discesa a mare privata, che gli dà la possibilità di accedere a una spiaggetta e godersi così un bel bagno nelle acque del Golfo.

La sua casa è inoltre completamente immersa tra la natura ed è posizionata all’interno di un parco privato, sempre molto curato nel minimo dettagli. Gli interni sono pieni di luce, ma anche arredati alla perfezione. Stefano ha tra l’altro optato per uno stile moderno e pop, com’è stato possibile notare dai tanti scatti postati negli anni dal conduttore. La casa è infatti stata frequentata spesso anche dall’ex moglie Belen Rodriguez, nei periodi in cui sono stati insieme. In passato, De Martino trascorreva molto tempo a Napoli per registrare i suoi programmi televisivi, mentre ora è spesso a Roma per le puntate di Affari Tuoi. Lo showman ha inoltre un’altra abitazione bellissima nel cuore di Napoli, che rispecchia anch’essa il suo gusto impeccabile.

Ecco la seconda casa di Stefano De Martino a Milano

Nel capoluogo lombardo De Martino ha acquistato un appartamento molto chic e arredato con stile ed eleganza. Il primo aspetto da notare è il suo salone, che contiene dei maxi divani super comodi su cui lui trascorre gran parte del suo tempo libero. Al centro della sana c’è inoltre un tavolino in legno e metallo su cui vengono poggiate diverse riviste. Nell’ambiente ci sono delle ampie vetrate da cui è possibile guardare il cielo e il panorama dalla città. Le pareti sono tra l’altro bianche e regalano lucentezza a tutto l’ambiente, ma sono anche circondate da cornici in gesso sul soffitto.

I pavimenti sono in parquet, e questo rende l’ambiente ancor più elegante e accogliente. Ogni cosa è inoltre perfettamente abbinata agli interni della casa. Infine non può mancare la porta finestra da cui entra sempre moltissima luce e da cui è possibile guardare una vista mozzafiato che si affaccia sulla città di Milano.