Un tripudio di glitter e quadri la casa stellare di Valeria Marini, che di certo non può lasciare indifferenti. E rispecchia fedelmente la sua personalità.

Ultimamente l’abbiamo vista in Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti, ma quel che è certo è che anche lontano dalla telecamera Valeria Marini sa sempre come fa parlare di sé con la sua originalità è il suo glamour talvolta portato all’eccesso che caratterizzano anche la sua casa nel cuore di Roma.

Anticipazioni Tradimento, 3 giugno 2025/ Sezai trova Ipek in lacrime, Oylum sollevata quando scopre che...

La showgirl più “stellare” della televisione italiana vive in un appartamente esclusivo a due passi da Piazza di Spagna, una delle zone notoriamente più iconoche e lussuose di Roma. E il suo stile, tanto riconoscibile sul palco, si riflette piemente anche gli ambienti domestici.

La casa di Valeria Marini a Roma: tra puttini e specchi

Ogni dettagli, dagli arredi alle decorazioni, è stato scelto personalmente da lei, dando vita a uno spazio che è un’estensione perfetta del suo personaggio pubblico: eccessivo, brillante, sopra le righe e pieno di personalità. Sembra che la showgirl l’abbia recentemenete messa in vendita alla cifra di 1,5 milioni di euro per aiutare la madre vittima di truffa.

Rita Rusic: "Vittorio Cecchi Gori mi ha annientata"/ "Ho ricominciato facendo la casalinga"

L’abitazione, come rivelato in alcune interviste e scatti sui social, è un vero e proprio omaggio alla femminilità e all’estetica teatrale. “L’arredamento l’ho curato io. Ho scelto il pavimento in onice, pietra semipreziosa, che dà una grande energia”, ha detto in una intervista a Sorrisi e Canzoni. “Questa casa è il mio cuore d’oro, ma sto pensando di alleggerirla un po’: ci sono elementi per arredarne dieci! Il fatto è che ogni oggetto è legato a un ricordo e io non riesco a separarmene”.

Helena Prestes, dopo il Grande Fratello il reality in Brasile?/ Gli autori la vogliono ma lei...

Il colore dominante è l’oro, presente ovunque, dalle cornici agli arredi fino ai tessuti. L’elemento più scenografico resta la scala a specchi, un’opera architettonica creata su misura. I gradini, realizzati in cemento armato, sono completamente rivestiti di specchi e adornati da una collezione di puttini, veri protatagosti del percorso che porta al piano superiore.

A ogni passo c’è un riflesso, un dettaglio, un tocco barocco che rievoca fasti da palazzo nobiliare più che da appartamento.Non mancano poi richiami al suo simbolo per eccellenza, la stella. Oggetti a forma si stella riempiono gli spazi, così come quadri, fotografie che celebrano la sua figura pubblica.

In salotto, la zona guardaroba è un altro punto forte: un intero armadio è dedicato alle scarpe (se ne contano circa 1500) e una poltrona a forma di decolleté maculata che attira inevitabilmente lo sguardo.

La camera da letto è un mix tra sogno e spettacolo. Letto rotondo, vasca freestanding a vista e soffitto specchiato arricchito da luci che si accendono come piccole stelle quando il resto della stanza si spegne. Il tutto è completato da una postazione trucco degna di un camerino teatrale, con luci professionali e specchi ovunque. Uno spazio eccentrico senza dubbio, ma perfetto specchio di una donna che ha fatto del glamour il suo tratto distintivo.