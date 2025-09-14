Dentro la casa di Veronica Gentili: tra librerie infinite, tappeti colorati e il pavimento che ha diviso i fan. Ecco dove vive.

Siete curiosi di scoprire dove vive Veronica Gentili? La conduttrice de Le Iene reduce dalla conduzione de L’Isola dei Famosi, ha una casa meravigliosa a Roma, tutta in legno. Da quello che si vede nei suoi selfie, è il salone ad essere la parte più vissuta della casa. Spesso da lì conduce le sue dirette con uno sfondo pieno di libri e un tappeto colorato che rende il tutto ancora più accogliente. In casa con lei vive anche il suo gattino, che chi la segue saprà essere un grande affezionato dei suoi social.

Ovviamente Veronica Gentili, che di recente ha compiuto 43 anni, deve tenersi in forma visto il lavoro in televisione, e nella sua casa c’è una palestra con pavimento in parquet dove la conduttrice e giornalista si allena con circuiti ben precisi per mantenere un fisico impeccabile come il suo. Non può mancare un bellissimo terrazzo pieno di pace e tranquillità. Anche da questa location la conduttrice condivide spesso i suoi video e registra commenti in base all’occasione. Qui c’è qualche pianta e una vista spettacolare.

Veronica Gentili, la vita privata della conduttrice de Le Iene

Veronica Gentili è riservatissima e oltre al suo lavoro non condivide molto altro sui social, anzi, tiene molto a non far vedere quello che succede fuori dall’aspetto televisivo. Nonostante l’amore per la privacy ha raccontato in qualche intervista di essere fidanzata con il professore universitario Massimo Galimberti sin dal 2014. Al momento, Veronica Gentili non ha in piano di sposarsi con il compagno, ma qualche tempo fa ha espresso il desiderio di diventare mamma.

