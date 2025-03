Il nido d’amore di Adriano Celentano e Claudia Mori è davvero bellissimo. La coppia vive infatti in una vera e propria oasi di pace.

Il famoso cantante – comunemente chiamato anche con il nome del Molleggiato – è stato al centro dell’attenzione in questo ultimo periodo per via di una lite con Teo Teocoli. I due hanno infatti sempre avuto un grande rapporto di amicizia, che sarebbe però ad un certo punto volto al termine. Tutto sarebbe iniziato dopo il fallimento del programma Adrian, una trasmissione che andò in onda sul canale Mediaset e che alla fine non riuscì a vedersi più compiuta. All’epoca il cantante chiese a Teocoli di parteciparvi, ma il progetto terminò dopo che diversi collaboratori abbandonarono. Tra questi ci furono anche Milo Manara, Michelle Hunziker e Ambra Angiolini. Da quel momento i contatti tra i due si interruppero e il comico ha ammesso oggi di sentire molto la mancanza della loro amicizia. “Eravamo abituati a incontrarci“, ha detto.

Oltre all’amicizia, Adriano Celentano ha sempre tenuto molto alla sua famiglia e al grande amore provato per la donna della sua vita, cioè Claudia Mori. I due rappresentano oggi una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Conosciutisi molti anni fa su un set di un progetto televisivo a cui parteciparono entrambi, non si sono più separati e negli anni hanno anche messo al mondo i tre figli Rosita, Rosalinda e Giacomo.

Com’è fatta la casa di Adriano Celentano e Claudia Mori

Ormai da anni, il cantante e la famosa attrice abitano a Campesore di Galbiate (Brianza), sulle colline nei pressi del Lago di Lario, in provincia di Lecco. Entrambi sono sempre stati molto riservati e, ancora oggi che sono trascorsi anni dall’inizio della loro popolarità, non rivelano molti dettagli sulla loro vita personale e quotidiana. Si sa però che la loro casa è un luogo che lascia a bocca aperta e in cui entrambi possono fuggire dal caos lavorativo che spesso li attanaglia. La loro è infatti una villetta completamente immersa nel verde, al cui ingresso c’è un cancello grande che porta verso un viale alberato. Nella tenuta si può notare anche un bellissimo parco, oltre che una piscina e un campo da tennis. C’è da dire infatti che Adriano Celentano è amante dello sport e lo pratica spesso con famigliari e amici.

La proprietà sarebbe di circa 12 ettari, e tutta la zona è continuamente sorvegliata. Inoltre è impossibile non notare lo stile rustico e campestre anni ’20 che contraddistingue la casa della coppia. Le facciate esterne sono di colore bianco e presentano anche dei colonnati. Nella zona perimetrale ci sono dei vialetti su cui i due coniugi camminano spesso, rifugiandosi in momenti di relax e di pace, che li allontana dallo stress e dal caos della loro vita professionale. Al momento non ci sono molte informazioni sugli interni dell’abitazione, ma alcuni pensano che i due abbiano optato per dei mobili in legno, dato che hanno entrambi dei gusti molto rustici.

Adriano Celentano e la malattia della figlia Rosita

Di recente sono diventate virali alcune dichiarazioni fatte da Rosita Celentano, la figlia di Adriano e Claudia Mori. La donna ha infatti rilasciato un’intervista per il settimanale Gente, a cui ha appunto svelato di essere libera sentimentalmente e di vivere in campagna con i suoi cani. “Sono vissuta in un clima profondamente spirituale“, ha raccontato parlando poi del papà Adriano, “Mio padre ci raccontava le parabole di Gesù, lui ne seguiva l’esempio e ci ha insegnato a fare altrettanto“.

La stessa ha anche ammesso di aver provato, ad un certo punto, a diventare mamma ma di non esserci riuscita. “A 42 anni rimasti incinta ma lo persi“, ha confessato, “A 46 anni mi tolsero l’utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti. Ho un bel rapporto con mio nipote“.