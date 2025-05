E’ una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, la splendida dimora in cui vivono con i figli: moderna ed elegante

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno una bellissima casa, la coppia – che è sempre stata molto affiatata – ha costruito un nido d’amore dove crescere i loro figli davvero speciale. Entrambi volti noti dello spettacolo, sono sempre impegnati con il lavoro, ma hanno un meraviglioso appartamento dove staccano la spina e si godono i loro due figli.

Il conduttore di Primo Appuntamento e l’ex letterina, seguitissima con le sue ricette sui social, hanno scelto una casa grande e luminosa per vivere. Una bellissima dimora che compare spesso nei video della Mancini, che è noto come condivida sul suo profilo la preparazione di squisiti piatti, così come video tutorial e segreti di bellezza.

La casa di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, un incanto nella Capitale

La coppia ha una casa a Roma, in un quartiere residenziale della Capitale. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno scelto una dimora con un bel giardino che la circonda, il luogo ideale per crescere due bambini e staccare la spina quando non si è impegnati con il lavoro.

E’ qui che si godono bellissimi momenti in famiglia, organizzano cene e pranzi con amici e familiari e si rilassano totalmente. La casa, a giudicare dalle immagini che condivide Alessia Mancini, è molto grande e con tantissime finestre, la maggior parte delle quali pare affaccino proprio sullo spazio esterno della casa, il giardino. L’intero appartamento è molto luminoso e ha un arredamento che, seppur moderno, è caldo e accogliente e curato in ogni minimo dettaglio.

La casa di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini è divisa in una grande zona giorno e una notte. La parte più vissuta della casa è quella in cui si trova la bellissima cucina che affaccia su un gigantesco salone. Come si vede dalle immagini, la cucina è total black, una scelta audace che dona autenticità ed eleganza all’intero appartamento. Qui l’ex letterina trascorre moltissimo tempo e condivide tanti video mentre cucina, è così possibile notare che c’è una bellissima isola con un top sofisticato e l’intero mobilio è nero dalla linea moderna e minimal.

Dalla cucina si accede anche al grande salone che pare affacciare sulla parte esterna – anche questa molto curata, con tante piante, tavolo con sedie e divano – si tratta di un open space luminoso e confortevole. La zona notte, invece, ha più stanze cui si accede attraverso un corridoio. Il colore principale della casa sembra essere il bianco, sebbene non manchino tinte a contrasto, come il nero della cucina. I bagni hanno uno stile moderno ed essenziale e sono piuttosto grandi. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio adorano la loro bellissima casa romana e, guardando le immagini, è impossibile dar loro torto.