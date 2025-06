La coppia ha un appartamento da sogno, molto grande e luminoso, una casa nuova acquistata tempo fa di cui sono molto soddisfatti.

Flora Canto ed Enrico Brignano tempo fa si sono trasferiti in una nuova casa, era stato proprio l’attore a raccontare che aveva deciso di acquistare un nuovo grande appartamento, parlando di un investimento per il bene dei suoi figli. Aveva così lasciato intendere di aver affrontato una grossa spesa ma di esserne molto soddisfatto.

Quando si sono sposati, dunque, la casa in cui viveva la coppia era probabilmente un’altra e poi con il tempo hanno trovato la dimora dei loro sogni. Spesso sui social condividono immagini dal loro appartamento ed è così possibile scorgere i dettagli dell’arredamento che hanno scelto.

La casa di Flora Canto ed Enrico Brignano, un incanto in centro città

Flora Canto ed Enrico Brignano tempo fa si sono trasferiti in una nuova casa a Roma, sebbene non sia noto il quartiere che hanno scelto, dovrebbe essere centrale ma comunque residenziale. Dalle immagini, infatti, si intravede del verde ma anche i meravigliosi cupoloni della Capitale.

Era stato proprio Brignano a raccontare che nella precedente abitazione dalla finestra vedeva i bidoni dell’immondizia e oggi le cupole della chiesa. La casa sembra essere a un piano alto, è ricca di finestra da cui entra molta luce del sole. La zona giorno ha un ampio salone con camera da pranzo, la cucina ha uno stile essenziale e moderno con mobili unici ed originali.

Alla zona notte si arriva con un grande corridoio con tanti armadi su misura, rivestiti in legno lavorato, una vera chicca di design. Il colore scelto per le pareti è prevalentemente il bianco, ma non mancano giochi di altre tonalità sulle pareti. Parte della casa è circondata da un’ampia balconata, che potrebbe essere quasi un terrazzo.

Anche la zona esterna è estremamente curata, ci sono tantissime piante e una meravigliosa vista su Roma. Qui Enrico Brignano e Flora Canto amano trascorrere momenti in famiglia all’aria aperta, organizzare pranzi e cene con amici quando il tempo lo consente. Quando si ha un terrazzo così bello, del resto, è giusto che lo si voglia sfruttare il più possibile e per questo hanno deciso di attrezzarlo al meglio.

C’è una grande tavola dove organizzare appunto pranzi e cene familiari e una ricca vegetazione. Gran parte della casa affaccia proprio sulla terrazza, una vera chicca che rende la casa di Enrico Brignano e Flora Canto davvero bellissima. Il luogo ideale, inoltre, dove far crescere dei bambini, che quando vogliono possono giocare all’aria aperta e godersi il sole e le belle giornate.

Proprio per questo Enrico Brignano era molto entusiasta quando ha parlato per la prima volta del nuovo appartamento comprato per la sua famiglia.