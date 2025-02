E’ Doveri l’arbitro di Napoli-Inter, la designazione di Rocchi

Nella giornata di sabato 1 marzo andrà in scena il big match tra Napoli e Inter, le due squadre che si stanno giocando la vittoria finale dello scudetto e che vedrà scontrarsi due grandi allenatori come Simone Inzaghi e Antonio Conte che insieme a Romelu Lukaku tornerà a San Siro dopo i suoi anni in nerazzurro, quello che si attende è una partita spettacolare con numerose occasioni da gol e grande ritmo sperando che non ci siano polemiche arbitrali al termine.

Daniele Doveri scelto per arbitrare Napoli-Inter da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, a lui il compito più difficile di questa giornata di Serie A insieme ad Alassio e Peretti come assistenti e Di Bello e Marini in sala Var.

La designazioni delle altre partite di Serie A vedono poi l’anticipo di Firenze tra Fiorentina e Lecce a cura di Marinelli con Gallatini e Colarossi come assistenti e Di Paolo e Aureliano in sala Var ad aiutare il direttore di gara nelle situazioni più difficili, la Roma giocherà allo Stadio Olimpico alle 18 di domenica e sarà diretta da Pairetto con assistenti Baccini e Imperiale e Var Chiffi e Piccinini. La prima partita del sabato Atalanta Venezia è arbitrata da Collu con De Giudici e Garzelli gli assistenti e Fabbri e Aureliano in sala Var.

Doveri scelto come arbitro di Napoli-Inter, i direttori di gara degli altri big match

Doveri scelto per arbitrare Napoli-Inter, il big match della ventisettesima giornata ma in scena il sabato, il giorno dopo l’ultima gara di giornata prevede la sfida tra Milan e Lazio che sarà affidata alla direzione di Manganiello con Passeri e Costanzo come assistenti del direttore di gara e Mazzoleni e Pezzuto in sala Var per collaborare con l’arbitro e prendere le giuste decisioni. Il posticipo del lunedì vedrà in campo la Juventus in casa contro l’Hellas Verona, sfida che sarà arbitrata da Marchetti con Rossi e Raspollini come assistenti e Pezzuto e Fabbri i Var.

Con queste assegnazioni da parte di Rocchi si spera che non vengano create polemiche per le decisioni arbitrali, grandi protagoniste in questa stagione in Italia, l’ultima delle quali scoppiata per il gol di Arnautovic nella semifinale contro la Lazio. Doveri però avrà sicuramente il compito più difficile dovendo gestire la gara più importante della giornata e forse di tutto il campionato.