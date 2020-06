Dpcm Conte Fase 3/ Bozza: 15 giugno ok calcetto e cinema, discoteche solo dal 15/7

Pubblicità

È pronto il nuovo Dpcm sulla fase 3 che il Premier Conte ha preparato assieme al Cts e alla Conferenza Stato-Regioni in merito alle nuove riaperture dal 15 giugno in poi, come del resto già previsto dall’ultimo Decreto del 18 maggio scorso: cinema, teatri, discoteche, locali, centri estivi, locali da ballo, centri termali, congressi fieristici e sale da gioco sono le “protagoniste” del nuovo Dpcm con cui il Presidente del Consiglio predispone «alcuni interventi in scadenza, ma nulla che cambi il quadro attuale. Vedo grande responsabilità da parte dei cittadini. Dobbiamo continuare così nella consapevolezza che non si può chiudere l’Italia».

Il nuovo decreto recepirà la linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive mosse dalla Conferenza Stato Regioni (allegate al Dcpm) ma con alcune novità specie sul fronte delle sale da ballo e discoteche. L’ultimo passaggio spetterà ai poi ai singoli governatori, che attraverso le loro ordinanze stabiliranno quali attività aprire nel rispetto delle norme di sicurezza: secondo la bozza già circolata nelle scorse ore, dal 15 giugno riaprono le aree gioco all’interno di ville, parchi e giardini pubblici «nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia». Riaprono poi i centri estivi con accesso ai bimbi sopra i 3 anni: «l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia».

LE RIAPERTURE DEL 15 GIUGNO: CALCETTO, TEATRI E CINEMA

Dal 15 giugno, come già anticipato dalle linee guida Stato-Regioni, sarà possibile tornare nei cinema e nei teatri con le seguenti regole: «spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala». Tornano poi gli sport amatoriali come il calcetto, il beach volley, il basket e anche la boxe:

«A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili», si legge nella bozza di testo del nuovo Dpcm sulla fase 3. Sempre sul fronte sport, arriva in extremis il via libera alla deroga dal 12 giugno 2020 per gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale (la Coppa Italia di calcio con le semifinali in programma domani e sabato, ndr).

DPCM FASE 3, DISCOTECHE CHIUSE FINO AL 15 LUGLIO

Nel nuovo Dpcm, che conferma quanto stabilito già dal Dpcm 18 maggio, ci sarà l’ok a mostre e musei ma solo «tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro». Brutta notizia invece per i gestori di discoteche e per gli stessi amanti frequentatori: «Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi», con riaperture dunque solo dal 15 luglio.

Dopo le polemiche suscitata negli scorsi giorni dai report del Comitato Tecnico Scientifico sulle regole di apertura (solo all’aperto, distanza per il ballo di almeno 2 metri, niente drink al bancone), lo slittamento al 15 luglio prossimo genererà di sicuro nuove polemiche: unico appiglio di speranza per il settore viene definito sempre nel Dpcm quando si legge che «Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi».



