Dpcm e Manovra: vertice Governo Conte/ Cts “Natale? Covid se ne frega dei parenti”

Un Natale sobrio, senza grandi cenoni e senza vacanze sulla neve: la linea l’ha lanciata ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo a “Otto e Mezzo” dopo quasi un anno di assenza dalle interviste tv. Quella stessa linea sarà il “fulcro” del nuovo Dpcm in arrivo dal 3 dicembre prossimo e viene dibattuta proprio in questi minuti a Palazzo Chigi nel vertice di maggioranza convocato d’urgenza nelle scorse ore: secondo le fonti dell’Adnkronos, presenti all’incontro il Premier Conte, i capidelegazione della maggioranza (Bellanova-Iv, Bonafede-M5s, Speranza-LeU, Franceschini-Pd) e i Ministri Roberto Gualtieri (Economia), Luigi Di Maio (Esteri), Enzo Amendola (Affari Ue). Sul tavolo del vertice non solo il nuovo Dpcm “Natale” ma anche il piano economico per la Manovra e i Decreti Ristori, alla vigilia del nuovo scostamento di bilancio che domani il Governo chiederà in Parlamento per complessivi 8 miliardi di euro: «Il governo ritiene necessario preparare un pacchetto di ulteriori misure di sostegno ai settori più colpiti dalle politiche di contenimento anti-Covid. Ciò renderà possibile sostenere lavoratori e imprese che, nell’economia complessiva di ciascun anno, dipendono in misura rilevante dal periodo natalizio», spiega la nota presentata dall’esecutivo al Parlamento per l’autorizzazione al nuovo deficit.

DPCM E NATALE, IL PARERE DEL CTS

Sarà questa poi la giornata che vedrà in serata – con ogni probabilità – la convocazione di un nuovo Consiglio dei Ministri per nominare finalmente un nuovo commissario alla Sanità della Regione Calabria, come annunciato ieri dallo stesso Giuseppe Conte. In attesa degli esiti del vertice di maggioranza e del nuovo CdM, in questo focus abbiano riassunto tutte le possibili anticipazioni uscite in questi giorni sul prossimo Dpcm, mentre intanto è il Presidente del Consiglio ad aver ribadito nell’intervista tv a “Otto e Mezzo” come «Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc». Secondo il Capo del Governo – in attesa che parta il piano di vaccini nazionali e verso un Recovery Fund ancora molto lontano – l’Italia ad oggi non può permettersi una pericolosa terza ondata: «Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo», conclude il Premier. Nel frattempo dal Comitato Tecnico Scientifico arriva un’importante stroncatura alle possibili aperture “indiscriminate” di shopping e attività nei giorni a ridosso delle Feste di Natale: secondo il coordinatore Cts Agostino Miozzo «Le feste di Natale saranno un momento di serenità auspicabile però è comunque un incontro a rischio: il virus se ne frega dell’identità familiare. Se sarà replicato il “liberi tutti” rischiamo la terza ondata».



