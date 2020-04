Dpcm Fase 2 da 4 maggio, testo ufficiale Conte/ Decreto firmato: riaperture e divieti

Pubblicità

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, quello della Fase 2 che comincia dal 4 maggio 2020. Il contenuto è stato illustrato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi nella serata di ieri. Nell’articolo 1 sono precisate le “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. La novità è rappresentata dalla possibilità degli spostamenti per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine. Ma è vietato spostarsi tra regioni diverse, se non per lavoro o motivi di assoluta urgenza, a cui si aggiunge la possibilità di fare rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, le persone con sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore ai 37,5 gradi devono restare nel proprio domicilio. L’articolo 2 invece sono contenute le “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”. Le imprese che possono riaprire dal 4 maggio «possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020».

DPCM FASE 2 DAL 4 MAGGIO, TESTO UFFICIALE DECRETO

Nel testo ufficiale del Dpcm Fase 2 dal 4 maggio c’è l’articolo 3 sulle “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”. Ad esempio, si raccomandano le persone anziane o affette da patologie croniche, o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire da casa fuori dai casi di stretta necessità. Nel testo ci sono anche “Disposizioni in materia di ingresso in Italia”, mentre nell’articolo 5 si regolano i “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”. Non mancano le “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, mentre in merito alle “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” si fa riferimento al protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del coronavirus che è stato sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”. In nottata è stato pubblicato il testo ufficiale del Dpcm sulla Fase 2 che è stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



