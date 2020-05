Dpcm illegittimi? D’Incà “decisioni tragiche”/ “Limitato libertà ma garantite salute”

Pubblicità

«Sappiamo di aver dovuto comprimere i diritti in una maniera senza precedenti nella storia della Repubblica. E’ stato doloroso per tutti. Non auguro a nessun governo, in futuro, di dover adottare decisioni tragiche. La scelta è stata: Garantire la salute limitando le libertà» così ha parlato oggi in Aula alla Camera il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incà replicando per la parte del Governo alla mozione presentata dal Centrodestra in merito alle presunte incostituzionalità dell’utilizzo del Dpcm da parte del Premier Conte fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Di fronte all’accusa di aver violato lo Stato di Diritto e compresso le libertà costituzionali con l’obbligo del lockdown in tutta Italia, ancora D’Incà ha spiegato che in realtà lo Stato di Diritto della Repubblica «non è mai stato violato né sostanzialmente né proceduralmente».

Nello specifico il Ministro ha difeso Conte e il CdM sottolineando come «il Governo ha dovuto decidere con provvedimenti di straordinaria urgenza di limitare molte libertà dei cittadini, ma ha assicurato che tali limitazioni fossero circoscritte a quelle necessarie, fossero temporanee e si ispirassero ai principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, come previsto dalla Costituzione».

BOCCIATA MOZIONE CENTRODESTRA SU “STATO DI DIRITTO VIOLATO”

Al netto delle forti polemiche sollevate da opposizioni, dalla stessa Italia Viva con numerosi interventi dell’ex premier Matteo Renzi e davanti a diverse denunce pubbliche di costituzionalisti e giuristi, l’uso del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) non è stato valutato incostituzionale dal Parlamento: è stato infatti approvato alla Camera con parere favorevole della maggioranza una mozione che chiede al Governo di privilegiare il Decreto legge «per le norme anti coronavirus e di comunicare tempestivamente al Parlamento ogni tipo di azione intrapresa a tutela della salute pubblica». Ma il Dpcm è stato ritenuto pienamente legittimo, dato che sono stati autorizzati con decreto legge dal Parlamento e quindi «né la Costituzione né lo Stato di diritto sono stati violati», ha ribadito D’Incà. «Vale la pena ricordare che il Presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera il 25 marzo, il 21 e il 30 aprile, mentre è intervenuto al Senato il 26 marzo, il 21 e il 30 aprile. Un nuovo passaggio parlamentare del Presidente del Consiglio è atteso, infine, per giovedì prossimo», ha concluso il Ministro preannunciando la nuova informativa del Premier Conte giovedì 21 maggio alla Camera.

Nelle ore convulse del caso Bonafede e in attesa che le riaperture in tutta Italia portino risultati positivi, il Governo ha vissuto sul crinale di possibili nuovi “colpi” di Italia Viva per evidenziare la contrarierà all’uso del Dpcm: così non è stato, con la maggioranza che ha votato compatto contro la mozione del Centrodestra, 256 voti in appoggio al Governo e 215 quelli contrari. Il provvedimento di fatto ricalca l’emendamento Ceccanti al decreto legge Covid (già approvato la scorsa settimana), ed è stato sottoscritto dalle forze che sostengono il governo (Pd, M5s, Leu, Iv) e ha ricevuto il parere favorevole dell’esecutivo tramite il ministro Federico D’Incà.



