Dpcm Natale dal 3 dicembre/ Le ipotesi: bar e ristoranti riaperti, shopping per età

Il governo sarebbe al lavoro per un nuovo Dpcm che entri in vigore a partire dal prossimo 3 dicembre, e che vado a regolamentare il periodo delle festività. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma dai corridoi di Palazzo Chigi starebbero filtrando una serie di indiscrezioni sintetizzate quest’oggi dal quotidiano Il Messaggero. Fondamentali saranno le prossime due settimane, e se i contagi, come il governo spera, inizieranno a calare grazie all’introduzione delle ultime restrizioni, è probabile che si verifichi qualche allentamento delle misure restrittive. Proprio per questo numerose regioni stanno di fatto anticipando i tempi, come ad esempio l’Abruzzo, che potrebbe divenire zona rossa da domani sera, e lo stesso vale per Basilicata, Liguria e Veneto, che hanno dato vita ad ordinanze per contenere l’epidemia sperando poi di arrivare al Natale con maggiore serenità. Ma veniamo nel dettaglio a quelle che potrebbero essere le nuove misure, a cominciare da uno slittamento del coprifuoco, attualmente in vigore dalle ore 22:00, fino a cancellarlo poi definitivamente nei giorni di festa; non è ben chiaro però se l’annullamento varrebbe solamente per i canonici 24, 25 e 26 dicembre, o per un periodo più ampio.

DPCM NATALE DAL 3 DICEMBRE: CENONI E VEGLIONI CON AL MASSIMO 6 PERSONE

Per quanto riguarda lo shopping, invece, dovrebbe essere nuovamente permesso a partire dal 4 dicembre anche nelle zone rosse, ma molto presumibilmente contigentato per fasce d’età, così come già avviene in alcune regioni. Riaperti anche bar e ristoranti ma con l’obbligo di non più di sei persone allo stesso tavolo. Per quanto riguarda i “privati”, invece, consentiti cenoni e veglioni ma consigliati solo fra i parenti di primo grado, e anche in questo caso, con non più di sei persone. Se poi l’indice Rt, come si spera, dovrebbe scendere sotto l’1, oltre ai bar e ai ristoranti riaperti, cadranno anche i divieti di spostamenti fra regioni, in quanto non si temono esodi come avvenuto a marzo, ma solamente dei ricongiungimenti famigliari. Infine, resterà l’obbligo delle mascherine all’aperto.



