Dpcm, nuove chiusure: oggi Cts-cabina di regia/ Lockdown zone alto contagio e weekend

Non dovrebbe esserci un nuovo Dpcm ma potrebbe essere modificato-aggiornato quello attuale per formulare nuove chiusure e restrizioni a partire già dalla prossima settimana: questo è l’indirizzo che il Cts dovrebbe oggi riportare alla cabina di regia anti-Covid convocata a Palazzo Chigi (i Ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Bonetti, il sottosegretario Garofoli e il commissario Figliuolo) per discutere eventuali nuove chiusure per via del contagio diffuso delle varianti Covid.

Nuovi divieti entreranno in vigore secondo il Corriere della Sera forse già il prossimo fine settimana, anche se ancora non è stato deciso nulla e poco trapela da Palazzo Chigi e dal Premier Draghi circa quanto potrebbe cambiare sul fronte Dpcm per normare non solo la situazione delle scuole ma anche per quanto riguarda spostamenti, attività e indennizzi (in via di definizione il Decreto Sostegno che dovrebbe sbarcare in Cdm entro fine settimana, ndr). «Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria – ha spiegato ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi nel videomessaggio per la festa dell’8 marzo – Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana».

COSA CAMBIERÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA

La road map verso le possibili nuove chiusure passa dalla riunione del Cts stamane dalle 9, la conseguente cabina di regia convocata in giornata in vista del nuovo vertice Stato-Regioni previsto per la giornata di giovedì, con il monitoraggio Iss e il cambio dei colori delle Regioni previsto invece per venerdì (con ordinanze in vigore da lunedì, ndr). Al momento le ipotesi principali sul tavolo di Cts e Governo sono sostanzialmente 4:

– lockdown-zona rossa nazionale nel weekend, esattamente come avvenne a Natale si ripeterebbe anche per Pasqua

– lockdown-zona rossa laddove i contagi settimanali siano superiori a 250 per 100mila abitanti, il criterio che già oggi porta alla chiusura delle scuole su discrezione dei Presidenti di Regione (ad eccezione della zona rossa dove la chiusura è automatica)

– negozi chiusi e serrata della maggior parte delle attività commerciali nelle zone dove attualmente sono chiuse le scuole

– coprifuoco anticipato alle ore 20 e fino alle ore 7

Le ipotesi partorite dalle precedenti riunioni del Cts – e che ancora devono essere confermate dalla riunione odierna prima della cabina di regia – non per forza possono escludersi tra loro e non per forza potrebbero essere le uniche. Insomma, si naviga a vista anche in questa situazione con il Governo che vuole prendere decisioni nette e sicure ma che al momento si ritrova a discutere di un Dpcm appena approvato il 2 marzo scorso. In discussione infine anche il divieto di spostamento tra Regioni che in teoria scade il 27 marzo (sarà sicuramente prorogato, ndr) e la riapertura di cinema e teatri in zona gialla: con ogni probabilità si deciderà su questo dopo il 20 marzo, quando ovvero verrà valutato se le misure del mese passato avranno più o meno funzionato.

