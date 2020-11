Dpcm, nuovo vertice con le Regioni/ Coprifuoco dalle 18 o lockdown locali: le ipotesi

Doveva essere una giornata “definitiva” quella di domenica per redigere l’intero testo del nuovo Dpcm, così che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potesse oggi in Parlamento formulare le proprie comunicazioni in maniera più spedita: e invece il vertice avvenuto ieri mattina tra Regioni e Governo ha visto diversi punti di distanza sulle “strette” da adottare nel nuovo Decreto di Palazzo Chigi. Così slitta pure il giorno di emanazione: doveva essere varato questa sera, lunedì 3 novembre 2020, ma potrebbe slittare a domani. In attesa di una decisione più dirimente su possibile lockdown nazionale da prendere entro il prossimo 9 novembre, l’accelerata di contagi in buona parte d’Italia e l’indice Rt salito sopra quota 1,5 in 11 Regioni del Paese ha portato il Premier Conte ad annunciare già sabato un possibile nuovo Dpcm. Inizialmente, su consiglio del Comitato Tecnico Scientifico, l’indirizzo da prendere sembrava fortemente orientato a lockdown ‘mirati’ o per province o addirittura per Regioni laddove l’indice di contagio segnalava uno stato di forte allerta. Una delle prime proposte sul tavolo delle Regioni vedeva anche il blocco degli spostamenti interregionali e la chiusura dei centri commerciali nel weekend: ma i Governatori si sono sostanzialmente opposti, ragionando su misure il più possibili nazionali e non locali e invocando il no al lockdown; nel contempo, hanno proposto un potenziale ragionamento da fare sulla necessità di limitare le uscite degli “over 70” per preservare l’area più fragile della popolazione. Secondo i retroscena apparsi ieri dopo il lungo confronto con i territori, il Governo avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un coprifuoco alle 18 o alle 21, in tutta Italia, tranne per chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità, da comprovare tramite autocertificazione. Nelle aree più a rischio (Lombardia, Piemonte e Calabria), bar e ristoranti chiusi anche a pranzo e didattica a distanza per tutti gli studenti a partire dalla seconda media.

NUOVO DPCM: LE PRIME IPOTESI (E LE SMENTITE)

E così dopo quasi 4 ore di confronto, i Ministri Boccia (Affari Regionali) e Speranza (Salute) hanno rinviato il vertice tra Governo e Regioni a questa mattina alle 9, in modo da permettere al Presidente Conte di arrivare al Senato alle 12 e alla Camera alle 17 per le comunicazioni circa le nuove misure del Dpcm (sulle quali vi saranno le votazioni sulle risoluzione di maggioranza e opposizione). Sono moltissime le misure discusse poi nel primo confronto di ieri, con alcune smentite – come l’utilizzo di un lockdown nazionale da subito, con Conte che ribadisce di voler aspettare per quello il prossimo weekend quando si avrà un dato più certo degli effetti dell’ultimo Dpcm 24 ottobre – e diverse misure ancora sul tavolo stamani dell’esecutivo: stop alla mobilità interregionale, chiusura dei centri commerciali nel weekend e di tutte le attività non essenziali alle 18 o alle 21 per un sostanziale coprifuoco nazionale da poter adottare già dal 3 novembre. Queste sono le proposte del Governo sul fronte “nazionale”, mentre il Ministro Speranza insiste nella possibilità di mirate chiusure territoriali tra le province-città più sotto l’occhio del ciclone Covid: «Costruiamo insieme il Dpcm su due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l’ultimo Dpcm, possiamo anche alzare l’asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento», ha ribadito ancora ieri il titolare della Sanità. Per quanto riguarda le aree considerate più a rischio (Lombardia, Piemonte e Calabria, per ora), oltre al coprifuoco anticipato alle 18, si va verso la chiusura delle attività commerciali e per la cura alla persona (fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e alimentari), la chiusura dei musei, lo stop ai distributori automatici e la didattica a distanza dalla seconda media.

IL PARERE DELLE REGIONI

«Il lockdown generalizzato non è sostenibile e non serve, in Veneto la maggior parte sono asintomatici e la sanità è assolutamente sotto controllo», ha spiegato nella videoconferenza di ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia, scostandosi di poco da quanto detto dal collega leghista della Lombardia, Attilio Fontana «Il lockdown è l’unica misura che si è dimostrata efficace, se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti procediamo, ma se i tecnici ci dicono che l’unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no a un lockdown territoriale perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia». Di contro però Zaia davanti a Boccia e Speranza ha poi ribadito «decidiamole insieme e chi ritiene può aggiungere misure territoriali restrittive. Dobbiamo fare squadra ed essere uniti tra noi e il governo», mentre ha rimarcato il fatto che l’Rt non è paragonabile tra le Regioni perché il numero dei tamponi e dei tracciamenti sono decisamente diversi. In risposta, il Ministro Boccia ha però illustrato – secondo il racconto dell’Ansa – il famoso documento dell’Iss che parla chiaro sulle misure da prendere in questo specifico livello del contagio: «Il documento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e il sistema di monitoraggio che abbiamo condiviso con scienziati e Regioni ha una serie di ipotesi che devono scattare automaticamente. Se un Rt supera un certo livello .- oggi ci sono 11 Regioni oltre 1,5 e 2 regioni oltre 2 -, allora alcune misure già previste dal piano che abbiamo condiviso e aggiornato insieme devono scattare in automatico». In sostanza, tutti i nodi sono ancora da dirimere e per di più su trasporti e scuola non vi sono al momento significativi accordi di massima tra Governo e territori sulle eventuali nuove chiusure: Boccia, Franceschini e Speranza insistono sulla didattica a distanza al 100% anche per le terze medie oltre alle superiori, mentre M5s, Italia Viva e alcuni Governatori vorrebbero mantenere il più possibile le lezioni in presenza, come ripetuto ancora sabato dal Presidente del Consiglio.



