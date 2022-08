Dr. Dre, “I medici pensavano che sarei morto”/ La rivelazione choc che…

Dr. Dre ha rischiato la morte, cosa è successo? La terribile verità

Il rapper Dr. Dre è stato ad un passo dalla morte. Nel 2021 Dr . Dre fu ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale. In un’intervista al podcast Workout the Doubt, il rapper è tornato a rivivere quei momenti svelando alcuni dettagli terribili e inediti. I medici decisero di riunire la sua famiglia al capezzale per un ultimo saluto perché rischiava di non sopravvivere: “Sono all’ospedale Cedars-Sinai e non hanno permesso a nessuno di salire, intendo visitatori o familiari o cose del genere, a causa del COVID, ma hanno permesso alla mia famiglia di entrare. Ho scoperto solamente dopo che li avevano chiamati così avrebbero potuto darmi il loro ultimo saluto perché pensavano che da lì a poco sarei morto”, ha spiegato.

Dr. Dre si accorse proprio in quel momento che le sue condizioni di salute erano gravi visto che i medici non avevano parlato direttamente con lui. Il rapper considerò quella situazione da pazzi. Dr. Dre ha spiegato quanto furono dure le due settimane di ricovero a causa della gravità della situazione. Ad ogni ora il rapper veniva svegliato per essere sottoposto a dei controlli: “A causa di quello che stava succedendo nel mio cervello, hanno dovuto svegliarmi ogni ora, ogni ora!, per due settimane per fare questi test, che fondamentalmente sembravano test di sobrietà. Tipo che dovevo toccare un naso, strofinare il tallone sul polpaccio e cose così”, ha spiegato.

Dr. Dre sta seguendo ora la riabilitazione ma le sue condizioni sono migliorate. Il rapper è ormai fuori pericolo e quello che ha vissuto è ormai alle spalle: “Ora mi sento bene, sto solo seguendo la procedura e posso farlo da casa. Qualcuno potrebbe dire che ne sono uscito un più forte che mai. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei fan per il loro interesse e gli auguri. Sto andando alla grande e sto ricevendo cure eccellenti dal mio team medico. Un grido a tutti i grandi professionisti medici di Cedars”.

Dr. Dre ha patito la fame dopo essere rimasto senza mangiare per due settimane ma ha anche spiegato di non aver mai avuto paura: “Mi sentivo ok, devo solo affrontare l’intervento e sarò pronto ad andare a casa. Qualcuno potrebbe dire che ne sono uscito un po’ più forte”. Il produttore era stato colto da malore a Los Angeles ed era stato subito trasferito al Cedars Sinai Hospital. In seguito aveva voluto ringraziare fan e medici per il supporto ricevuto.











