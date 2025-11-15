Con "Dracula - L'amore perduto" Besson riporta sul grande schermo il personaggio di Stoker, ma non riuscendo a eguagliare Coppola

Nel XV secolo nella Transilvania del principe Vlad, un guerriero viene segnato da una perdita irreparabile: la morte della donna che amava. Spinto dal dolore e dal risentimento verso Dio, accetta la maledizione dell’immortalità, trasformandosi in un vampiro. Quattro secoli dopo, nella Londra ottocentesca, scorge una giovane donna che gli rammenta il suo amore perduto: un incontro che risveglia ossessione, speranza e un desiderio che trascende il tempo.

Dracula, di Bram Stoker. Al cinema, Dracula di Francis Ford Coppola. Siamo nel 1992. È lì il riferimento cinematografico del personaggio. Prima, dopo e durante, ce ne sono decine di altri di film sul malefico e disperato vampiro, incubo dei sogni e della notte. Ma l’immaginario contemporaneo, a misura d’autore, rimane quello di Coppola, se chi legge ci permette di dimenticare l’iconico Nosferatu di Murnau, dei primi del Novecento.

A Besson, come di consueto, non manca l’ambizione. Il regista francese, padre dell’immaginifico Quinto elemento, delle ribelli donne Rambo come Nikita, Leon, Giovanna D’Arco, Bandidas, Lucy, Anna (e di molto altro cinema d’azione di seconda categoria), si lancia nel mito vampirico con una visione chiaramente romantica e visivamente sontuosa. Vuole restituire al personaggio di Dracula non soltanto l’ombra mostruosa, ma la ferita di un uomo che ha perso tutto, ha rinnegato la fede e ora cerca una redenzione, o quanto meno una consolazione, nella reiterazione dell’amore.

Caleb Landry Jones, nel ruolo di Vlad/Dracula, non fa disperare nel rimpianto del magnetico e misterioso Gary Oldman di Coppola. Il quasi-giovane attore (e cantante) statunitense infatti tiene la scena. Vibra d’amore e disperazione, di rimorso e speranza, di fragilità e violenza, rinchiuso nel suo eterno vagare tra gloria perduta e condanna.

Al suo fianco compaiono Christoph Waltz, sempre efficace col suo viso appuntito e il suo sguardo beffardo, Matilda De Angelis, gloria italiana alla sua prima apparizione oltralpe, e Zoë Bleu, costretta agli straordinari come amata moglie del principe Vlad e poi come sua reincarnazione, qualche secolo dopo.

La bulimia visiva dell’eclatante regista francese si impegna a oscurare la trama, i personaggi e il loro spessore, mentre l’atmosfera horror cede spazio al melodramma in costume, condito con qualche spargimento di sangue e malefico profumo. Il Dracula di Besson non è un film di vampiri, sussulti e mani serrate dalla paura, ma una struggente tragedia dell’anima, spalmata in due abbondanti ore che sembrano tre.

Sul piano tecnico si apprezza lo sforzo: un budget importante (si parla di 45 milioni di euro) al servizio di un’imponente ambientazione gotico-ottocentesca, di una scenografia lussuosa e di costumi in tessuto riccanza che rivelano un’ossessiva e apprezzabile cura dei dettagli. Infine, una musica avvolgente, orchestrata e melò, che cerca di trasformare, sebbene con poco successo, lo stupore in emozione profonda. Vale il biglietto?

Per chi ama i film in costume, il nuovo Dracula è un’occasione di sorprendere gli occhi al cinema. Per gli altri l’occasione per riscoprire l’insuperato capolavoro di Coppola.

