Dracula untold/ Video, su Canale 20 il film con Luke Evans (oggi, 25 maggio 2020)

Dracula untold va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal pictures. La regia porta la firma di Gary Shore, il soggetto è stato tratto dai personaggi del romanzo di Bram Stoker, la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da Matt Sazama e Burk Sharpless, il montaggio è stato eseguito da Richard Pearson e il ruolo di direttore della fotografia assegnato a John Schwartzman. Nel cast sono presenti tra gli altri Luke Evans, Sarah Gadon, Charles Dance, Dominic Cooper, Zach McGowan.

Dracula untold, la trama del film

Ecco la trama di Dracula untold. Ci troviamo nell’anno 1442 in Transilvania in un momento storico in cui l’Europa sta per passare dal Medioevo al Rinascimento. Questa terra come altri possedimenti del potente sovrano turco è soggetta a diverse leggi tra cui quella che permette allo stesso sovrano ogni anno di reclutare giovani bambini da inserire nel suo esercito. Uno di questi bambini è Vlad III di Valacchia che per la sua capacità di farsi valere in guerra e per il fatto di impalare le proprie vittime venne denominato come l’impalatore. Dopo aver terminato il proprio debito con il sovrano turco ebbe modo di tornare in Transilvania per essere peraltro insignito del titolo di principe della Transilvania per aver saputo servire al meglio il sovrano turco. Disgustato degli orrori che aveva condotto nel corso della sua vita Vlad decide di chiudere per sempre questo capitolo e di redimersi. Prende in sposa una bella e generosa donna dalla quale avrà un bambino di nome Ingeras. Purtroppo sembra che le problematiche non si siano esaurite in quanto gli ambasciatori turchi tornano in Transilvania per chiedere al principe un nuovo attestato di stima e soprattutto di sottomissione. In particolare i turchi richiedono 1000 bambini tra cui anche lo stesso figlio del principe. Ben sapendo come un eventuale diniego possa essere motivo di guerra il principe decide di non rispettare quanto richiesto dal sovrano turco. Questo darà avvio ad una terribile guerra che porterà distruzione in tutta la Transilvania ma che il principe saprà affrontare al meglio grazie ad un patto con una figura demoniaca che gli permette di diventare un vampiro dal potere smisurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA