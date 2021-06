Draghi: “300 mln per il cinema italiano”/ “Nuovi studi, nuovi teatri e Cinecittà”

Via libera al Pnrr italiano: l’annuncio è arrivato dal premier Mario Draghi e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa presso gli Studi di Cinecittà. Il primo ministro, nel corso del suo intervento, ha ribadito che i fondi europei saranno spesi beni, annunciando moltissimi progetti e cantieri pronti a partire. E ci sono novità per il mondo del cinema…

Queste le parole di Mario Draghi in conferenza stampa: «Il settore cinematografico e audiovisivo è stato molto colpito durante la pandemia, eppure è tra i più promettenti del Paese. C’è un vasto mercato mondiale in cui l’Europa si può inserire. Con il Pnrr investiamo 300 milioni di euro nella costruzione di nuovi studi, nuovi teatri, nuove tecnologie digitali e nella valorizzazione del patrimonio documentale di Cinecittà».

MARIO DRAGHI: “PNRR, 300 MILIONI PER IL CINEMA”

Mario Draghi ha poi messo in risalto: «Una parte di questi fondi sarà destinata al rilancio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e per formare nuovi giovani che lavoreranno nel settore audiovisivo. Il luogo scelto per questa cerimonia è molto simbolico: nel dopoguerra il cinema raccontava le vite delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e l’entusiasmo per un’Italia che cresceva prodigiosamente». Dopo aver presentato i progetti per il settore dell’audivisivo, Draghi ha espresso un augurio: «Oggi, alla fine della più grande recessione che l’Italia abbia avuto dalla Seconda guerra mondiale, celebriamo qui insieme all’approvazione del Pnrr quello che io spero sia l’alba della ripresa per l’economia italiana: una ripresa significativa e duratura, ma che abbia al centro l’inclusione sociale e la sostenibilità».

