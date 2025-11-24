Mario Draghi in corsa per il Quirinale? Cosa c'entrano Ruffini, Di Maio e Tabacci nella sfida? Tempo parla di un polo centrista per preparargli il terreno

ANCHE MARIO DRAGHI VUOLE SALIRE AL COLLE?

Mentre da settimane si parla della presunta sfida presidenziale di Giorgia Meloni, nella corsa al Quirinale si inserisce l’ex premier Mario Draghi. Sarebbero in corso una serie di manovre e movimenti politici, secondo Il Tempo, che parla di possibili alleanze, visto che prestigio ed esperienza non bastano per raggiungere l’obiettivo.

In particolare, il centro potrebbe risultare decisivo; per questo ci sarebbero figure politiche e tecniche attive per costruire uno spazio politico favorevole, per preparargli il terreno. Draghi non è legato a partiti, ma per salire al Colle avrebbe bisogno del loro supporto.

La maggioranza di destra, però, è compatta sull’attuale presidente del Consiglio; dunque Draghi guarderebbe all’opposizione e all’area moderata, nella quale non è ritenuto una figura divisiva, ma anzi potrebbe essere una figura di aggregazione, con la sinistra che ha bisogno proprio dei moderati per tornare competitiva.

Peraltro, nel centrosinistra c’è il timore che la premier Meloni possa influenzare anche l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica; quindi l’idea di Draghi al Colle sarebbe vista come un modo per impedire un controllo totale della destra sulle istituzioni.

LE PRESUNTE MANOVRE DI RUFFINI, DI MAIO E TABACCI

Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno riferisce che Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, starebbe cercando di costruire una rete centrista, ma per riuscirci avrebbe bisogno di figure con agganci e credibilità nell’area tecnica e moderata. In questo quadro si inserisce Luigi Di Maio, che è stato ministro degli Esteri nel governo Draghi e attualmente riveste la carica di rappresentante dell’Ue nel Golfo Persico fino al 2027, nomina di cui l’ex presidente della Bce è ritenuto l’artefice.

L’ex esponente del Movimento 5 Stelle potrebbe fungere da ponte tra personaggi come Ruffini e l’ambiente di Draghi, cogliendo anche l’occasione per recuperare rilevanza nel panorama politico italiano, visto che l’attuale incarico scadrà tra due anni. Un ruolo potrebbe averlo anche Bruno Tabacci, esperto politico centrista già alleato di Di Maio: secondo Il Tempo, dopo contatti con Di Maio si sarebbe già attivato per dar vita al progetto politico centrista. Ma starebbe già lavorando a “fedelissimi” in Parlamento per le prossime elezioni, una leva importante nella partita del Quirinale.

Ben informati aggiungono infatti che, proprio su regia di Di Maio, ci sarebbero stati degli incontri a Bruxelles, tanto che Draghi sarebbe pronto a far scendere in campo due figure di alto spessore per favorirsi nella sfida. La prima è Paola Ansuini, che è stata portavoce a Palazzo Chigi e ora si occupa della comunicazione di Bankitalia; l’altra è Antonio Funiciello, che è stato suo capo di gabinetto, ma è stato anche collaboratore di Gentiloni e sarebbe molto vicino a Renzi.