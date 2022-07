Draghi al Senato, diretta video Comunicazioni/ Voto di fiducia: crisi Governo o bis?

COMUNICAZIONI DRAGHI AL SENATO: DIRETTA LIVE, TENSIONE ALLE (5)STELLE

La tensione sale alle stelle: con una infida battuta, potremmo dire che sale “alle 5Stelle”: dopo lo strappo sul Dl Aiuti della scorsa settimana, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni subito però respinte dal Quirinale per “parlamentarizzare” la crisi di Governo. Eccoci dunque arrivati a quel “redde rationem” scatenato negli scorsi giorni: alle ore 9.30 al Senato scatteranno le Comunicazioni del Presidente Draghi con le quali verrà sottolineato origini e motivi che hanno portato alle dimissioni. Non solo, vista la presenza di un voto di fiducia conclusivo a tali Comunicazioni – per ferrea volontà del Colle – l’occasione di oggi al Senato e domani alla Camera è quella di verificare se ancora esista una maggioranza ampia a sostegno del Premier Draghi: i numeri potrebbero però non bastare, specie se effettivamente il M5s dovesse “strappare” definitivamente in Aula votando contro il discorso del Presidente del Consiglio. La linea di Conte, dopo giorni di assemblee e fratture interne, si è limitata ad un «deciderà Draghi se aprire alle nostre richieste per il Paese»; secondo le fonti raccolte in queste ultime ore, 5-6 senatori e una ventina di deputati potrebbero essere pronti ad abbandonare il Movimento 5Stelle per votare piena fiducia al Premier Draghi.

A quel punto il Governo potrebbe trovarsi una maggioranza comunque molto ampia alla Camera e importante al Senato: servirà capire se ciò basterà per “rimangiarsi” la frase dettata più volte nell’ultimo mese, «non ci sarà un altro Governo Draghi senza il M5s». Gli appelli lanciati a livello internazionale, da parte della società civile e dalle imprese – raccontano da Palazzo Chigi – hanno lasciato il segno in un Presidente assai seccato nei giorni scorsi per le continue turbolenze in seno alla sua maggioranza: Pd con Italia Viva e centristi puntano al Draghi-bis, anche se Renzi assieme a Forza Italia e Lega ha già fatto sapere che non potrà più esserci spazio per il Movimento di Conte, pena l’andare alle Elezioni anticipate. Parte dei dem, così come la sinistra, punta invece a far rientrare nei ranghi l’ex Premier e le pattuglie 5Stelle: impresa considerata ardua, anche se non impossibile. Lo scontro istituzionale ieri è giunto ai massimi livelli dopo che in mattinata il Segretario Pd Enrico Letta ha incontrato Draghi prima della sua salita al Quirinale per discutere con il Presidente Mattarella: il Centrodestra di Governo ha contestato l’improvvisata, chiedendo e ottenendo poi in serata un confronto anch’essi con l’ex n.1 della BCE (cui ha seguito un contatto anche con Giuseppe Conte). «L’ho scritto in una chat: ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro che se aprirà ai principali temi posti all’interno dei 9 punti da parte del Movimento 5 stelle, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia», ha detto ieri sera il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, dopo lo scontro avvenuto solo un giorno prima con il leader Giuseppe Conte in Assemblea. «Scissione nel M5s? L’oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi», ha concluso Crippa.

DRAGHI OGGI AL SENATO, DOMANI ALLA CAMERA: ORARI E COME SEGUIRE LE SUE COMUNICAZIONI

È dunque tutto pronto per seguire da vicino il settimo e forse penultimo giorno della crisi di Governo aperta con lo “strappo” del M5s sul Decreto Aiuti: il lungo cronoprogramma di oggi e domani definirà il futuro di questo ultimo scorcio di Legislatura. Oggi le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi avranno luogo al Senato alle ore 9.30 con il discorso del Premier sui motivi della crisi (e in molti ipotizzano anche una sorta di mini-programma di fine Legislatura): alle 10.30 è prevista poi una pausa con Draghi che andrà alla Camera a depositare il medesimo testo di intervento che leggerà domani mattina.

Alle 11 riprenderà il dibattito in Senato con la durata-fiume di circa 5 ore con numerosi senatori già iscritti al confronto in Aula: alle 16.30 sono previste le repliche di Draghi e a seguire le dichiarazioni di voto delle singole forze politiche. Dalle 18.30 avrà inizio la chiama palese dei senatori per il voto di fiducia sulle Comunicazioni del Presidente: alle 19.30 è atteso il risultato del voto che forse dirà già qualcosa di più in merito a quale maggioranza potrebbe affidarsi il Premier Draghi nel caso dovesse accettare di annullare le proprie dimissioni. Programma invece più agile sarà domani alla Camera dei Deputati: alle ore 9 l’inizio del dibattito alla Camera dopo l’intervento del Presidente: alle 11.30 la replica di Draghi e a seguire le dichiarazioni di voto. Alle 13.45 prevista la chiama dei deputati e alle 15.15 circa l’esito del voto finale. Sarà come sempre possibile seguire ogni passaggio della crisi di Governo attraverso la nostra diretta testuale sulle pagine del “Sussidiario.net”, oppure in diretta video streaming sul canale YouTube del Senato.

CRISI DI GOVERNO, ELEZIONI O DRAGHI BIS: GLI SCENARI IN CAMPO

Strappo definitivo e Paese al voto, conferma della stessa maggioranza nata nella primavera 2021 oppure un Draghi-bis con qualche addio “importante” (e non per forza il M5s): tanti, intricati e complessi sono gli scenari che si aprono davanti alla due giorni di “parlamentarizzazione” della crisi di Governo. Al termine delle votazioni, il Premier Draghi potrebbe confermare le proprie dimissioni definendole irrevocabili, ma potrebbe anche accettare il volere dell’Aula e proseguire l’esperienza di Governo rimandando in soffitta il “rischio” paventato da più parti sul voto anticipato in pieno autunno. Tutto questo ovviamente se dal voto di oggi al Senato e di domani alla Camera una maggioranza solida vi sia: al contrario, l’opzione del voto anticipato sarà assai difficile da escludere per il Quirinale (come invece avvenuto nelle due precedenti crisi di Governo di questa tormentata Legislatura).

Scenari insomma complicati e con imprevedibili conseguenze che però potrebbero riassumersi in 4 macro-ipotesi di “sbocchi” per la crisi di Governo apertasi giovedì scorso:

1- M5s rientra nei ranghi e vota domani la fiducia a Mario Draghi

2- Strappo interno al M5s, parte vota con la maggioranza: scatta il Governo Draghi-bis (ma il Premier deve essere convinto a farlo). In alternativa, Draghi-bis ma con forze di Centrosinistra: lo strappo sarebbe di FI e Lega qualora si facesse rientrare nei ranghi il partito di Conte

3- Dimissioni irrevocabili di Draghi, nuovo Governo “balneare” per arrivare ad Elezioni in primavera

4- Dimissioni irrevocabili di Draghi e nessuna possibilità di Governi tecnici: si va al voto anticipato in ottobre.

