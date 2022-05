Draghi, conferenza stampa Usa: diretta video streaming/ Vertice con Biden, armi e gas

DOVE SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DI MARIO DRAGHI NEGLI USA

Nel secondo e ultimo giorno negli Stati Uniti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà per l’unica conferenza stampa in diretta video streaming di questa due giorni americana. L’incontro con Joe Biden avvenuto ieri infatti ha visto un breve scambio con la stampa assiepata dentro lo studio ovale, rimandando ad oggi il vero confronto su tutti i temi emersi nel dialogo con il Presidente degli Stati Uniti.

Per seguire l’evento basterà collegarsi con i canali social e YouTube di Palazzo Chigi a partire dalle ore 16.30 in Italia (le 10.30 a Washington): la diretta video streaming sarà organizzata dall’Ambasciata italiana negli States. A seguire della conferenza stampa, il Premier Draghi è atteso alle 20.40 presso la Camera dei Rappresentanti, dove è previsto l’incontro con la Speaker Dem Nancy Pelosi e i leader dei Gruppi politici del Congresso. Al termine della giornata, praticamente dopo la mezzanotte italiana, Draghi riceverà il premio “Distinguished Leadership Award 2022” presso l’Atlantic Council.

Prima giornata della visita negli 🇺🇸 del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa Bianca. Qui il programma completohttps://t.co/Vt5zUqa3yM — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) May 10, 2022

CONFERENZA STAMPA DRAGHI, TUTTI I TEMI: BIDEN, NATO, ARMI E GAS

Tanti e dirimenti i temi che il Premier Mario Draghi dovrà affrontare nella conferenza stampa in diretta dagli Stati Uniti d’America: su tutti, ovviamente, la guerra in Ucraina da 77 giorni ormai autentico rischio di “escalation mondiale” per l’intero Occidente.

Nel breve incontro apparso al pubblico ieri – il vertice è invece durato ben più di un’ora lontano dalle telecamere – Draghi è andato dritto al punto, confermando sì il pieno sostegno all’Ucraina di Zelensky ma rivendicando per l’Europa (così come aveva fatto già Macron il giorno precedente, ndr) la necessità di spingere verso negoziati di pace con urgenza. «molti in Europa condividono la nostra posizione unita nell’aiutare l’Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire una pace duratura?», ha sottolineato ieri il Capo del Governo, aggiungendo «Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande». Draghi ha poi ribadito con forza che la pace sarà comunque «quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri» quasi lanciando il “guanto di sfida” agli Usa di Biden, fermi ancora sulla linea del pieno riarmo ucraino a dispetto dei negoziati. La risposta affettuosa del Presidente Dem è stata comunque parziale: «Abbiamo riaffermato la forte e ampia partnership tra gli Stati Uniti e l’Italia. Abbiamo sottolineato – aggiunge Biden commentando l’incontro con Draghi – il nostro continuo impegno a sostenere l’Ucraina e imporre costi alla Russia». In conferenza stampa si parlerà però anche di cooperazione Italia-Usa sul fronte commerciale, e soprattutto sulle richieste italiane sul fronte energetico. «Mi congratulo con te per quello che hai fatto sul fronte della diversificazione energetica. È più di quello che sarei riuscito a fare io!», ha riconosciuto Biden ieri a Draghi, una sorta di possibile apertura per trovare un accordo specifico in merito alla vendita di gas liquido all’Europa (anche se qui importeranno ben di più i singoli accordi commerciali tra le aziende energetiche, ndr): chiosando il breve intervento di ieri, il Premier ha aggiunto durante il bilaterale: «L’invasione della Russia ha fatto salire il prezzo del gas a livelli molto alti. C’è bisogno di un tetto al prezzo del gas a livello europeo. E c’è bisogno che l’Europa sia unita nel gestire anche finanziariamente le sfide che abbiamo davanti: la difesa, la ricostruzione dell’Ucraina, i costi della crisi».

Meeting with @POTUS, Draghi: The ties between our two countries 🇮🇹 🇺🇸 have always been very strong and, if anything, this war in Ukraine made them strongerhttps://t.co/BOldsLVqiD — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) May 10, 2022

This afternoon, I met with Prime Minister Mario Draghi of Italy at the White House. We reaffirmed the strong and broad partnership between the United States and Italy and underscored our continued commitment to supporting Ukraine and imposing costs on Russia. pic.twitter.com/4609Au0mQK — President Biden (@POTUS) May 10, 2022

DIRETTA VIDEO STREAMING, LA CONFERENZA STAMPA DI MARIO DRAGHI DAGLI USA

