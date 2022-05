Draghi contro intervista Lavrov su Rete 4: “Non è accettabile”/ “Sue parole oscene”

Nella conferenza stampa tenuta per parlare di sussidi e aiuti al popolo italiano, Mario Draghi ha parlato anche di quanto detto da Lavrov a Zona Bianca, su Rete 4. Il Premier ha definito “oscene” le parole del ministro russo, soprattutto la parte riferita a Hitler, continuando poi: “In Italia c’è libertà di esprimere le opinioni, anche quando sono palesemente false e aberranti”. Secondo il presidente del Consiglio italiano, il politico russo si sarebbe reso protagonista di un comizio “senza contraddittorio”.

Mario Draghi ha proseguito criticando la scelta di invitare Lavrov in prima serata: “La televisione trasmette liberamente queste opinioni. Si è parlato di intervista ma in realtà è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile di invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio. Non è granché, non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee, non è granché”.

Mario Draghi contro le parole di Lavrov

Le opinioni di Lavrov espresse a Zona Bianca sono, secondo Mario Draghi, false e aberranti, in particolare quelle su Hitler. Ma cosa ha detto il ministro degli esteri russo alla tv italiana? “Mosca non punta a rovesciare Zelensky ma che dall’Ucraina non vengano più minacce neonaziste per la Russia. Zelensky dice che non sono nazisti perché è ebreo. Anche Hitler era ebreo, i peggiori antisemiti sono gli ebrei” ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo, secondo cui anche oggi l’Ucraina “è piena di centinaia di migliaia di nazisti, gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf”.

Lavrov ha negato anche il massacro di Bucha, spiegando che si è trattato di una fake news ucraina: “Il 30 marzo i militari russi sono usciti da Bucha. Il sindaco di Bucha ha dichiarato la vittoria dicendo che Bucha era tornata alla vita normale e poi dopo tre giorni hanno cominciato a far vedere questi morti non voglio approfondire questo aspetto perché è talmente evidente che sia un fake che qualsiasi osservatore lo può capire dal primo sguardo”.

