Draghi convoca CdM d’urgenza: “comunicazioni”/ Ministri all’oscuro: crisi di Governo?

DRAGHI CONVOCA CDM D’URGENZA: COSA SUCCEDE A PALAZZO CHIGI

Poco dopo le ore 17 piomba dalle agenzie sugli smartphone di giornalisti e parlamentari un lancio che fa subito pensare ad una “triade di parole” da allarme rosso, ovvero “crisi di Governo”. Il Premier Mario Draghi ha infatti convocato per le ore 18 un Consiglio dei Ministri d’urgenza, con all’ordine del giorno solo “comunicazioni del Presidente del Consiglio”. Parte subito la caccia alle possibili motivazioni per un CdM così improvvisato eppure così importante, specie perché arriva a poche ore dal precedente e nel pieno della crisi internazionale per la guerra in Ucraina.

"In Italia 51% dei quindicenni non comprende testi"/ Draghi "Conseguenza della crisi"

Oggi in Parlamento il Premier Draghi ha esposto la sua informativa sulla guerra, trovando tra le file dei partiti non poche distanze in merito soprattutto al tema dell’invio armi e sulle sanzioni alla Russia: in particolare, il M5s prosegue nella linea di completo “disarmo”, contestando l’aiuto militare fornito dall’Italia e dall’Europa. La Lega invece ha proposto con Salvini tre ipotesi di negoziati con cui Draghi possa discuterne con Ue e Russia per giungere il più presto ad un cessate il fuoco. L’impressione però è che all’interno del CdM, il Premier possa provare a compattare nuovamente la maggioranza indicando i punti “nodali” da risolvere nel giro di poche settimane.

RUSSIA: “RIPRENDERE NEGOZIATI DI PACE”/ “Riapriamo i porti se Ue toglie le sanzioni”

“DDL CONCORRENZA, M5S E LEGA”: I TEMI NEL CONSIGLIO DEI MINSITRI

Secondo fonti di Governo citate dal “Corriere della Sera”, il Consiglio dei Ministri convocato d’urgenza per le ore 18 vedrebbe sul tavolo «i ritardi sul decreto sulla concorrenza, le liti nella maggioranza e in particolare l’atteggiamento di Salvini».

Secondo altre fonti, sarebbe soprattutto il ruolo del Movimento 5 Stelle ad essere messo in questione, specie dopo che il leader e Presidente Giuseppe Conte spiegava ai giornalisti fuori dal Parlamento «c’è qualcuno che ci vuole fuori dalla maggioranza», per via delle frizioni sui Decreti Ucraina e sul caos in Commissione Esteri (con la mancata elezione di Licheri, a vantaggio della forzista Stefania Craxi). Le varie fonti concordano solo su un fatto: Draghi sarebbe pronto a strigliare i Ministri in CdM invocando la necessità di correre sulle riforme legate al Next Generation Eu, specie con la crisi economica sopraggiunta per via della guerra. In particolare, spiegano le fonti di Adnkronos, la riforma della concorrenza – impaludata da mesi in commissione Industria al Senato – è uno dei pilastri del Pnrr, dunque potrebbe mettere a rischio i fondi per l’Italia.

Salvini, 3 proposte a Draghi per pace Ucraina/ “Tregua, sblocco grano, Expo a Odessa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA