Draghi da Mattarella al Quirinale/ Diretta video giuramento Governo e Ministri

Mario Draghi nelle prossime ore salirà al Quirinale per sciogliere la riserva sull’incarico, ricevere il pieno mandato da Presidente del Consiglio e discutere così con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei Ministri per il nuovo Governo: dopo due giri di consultazioni e dopo le posizioni ormai definite dei partiti, ieri l’ultimo appuntamento andato a buon fine con la votazione positiva della piattaforma Rousseau.

Le forze in sostegno al Governo Draghi ci sono, la bozza del programma (europeista, atlantista, atto a rivoluzionare Recovery Plan e piano vaccini) è stata presentata ai partiti e alle parti sociali, i numeri in Parlamento non dovrebbero avere grossi problemi con una maggioranza che si appresta a nascere ben più ampia e solida di quella che avrebbe dovuto sostenere il mai-nato Governo Conte-ter. Alla guida l’ex Governatore della BCE che in questi primi 10 giorni da Premier incaricato ha ascoltato molto, parlato pochissimo (con i media) ma illustrato con chiarezza le direttrici del proprio nuovo esecutivo: le tappe prevedono la discussione con il Capo dello Stato della lista dei Ministri, poi annunciati a breve giro fuori dalle sale del Quirinale. Nelle ore successive dovrebbe tenersi già il giuramento con tutti i Ministri dal Presidente Mattarella, mentre a Palazzo Chigi il tradizionale “passaggio della campanella” vedrà di fronte Giuseppe Conte e Mario Draghi: all’inizio della prossima settimana, al più tardi nella seconda parte, il discorso alle Camere del nuovo Presidente del Consiglio con voto di fiducia finale.

GOVERNO DRAGHI, CHI LO SOSTERRÀ

In attesa di conoscere i nomi del nuovo esecutivo Draghi, è ormai certo chi lo sosterrà e chi invece rimarrà all’opposizione nella restante parte della Legislatura: Partito Democratico, Italia Viva con Renzi, Movimento 5Stelle, LeU (in forse solo la componente di Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, novità dovrebbero giungere nei prossimi giorni con la riunione dei gruppi parlamentari), centristi (CD-Maie-Europeisti), Azione-+Europa e dalle file del Centrodestra Lega, Forza Italia, Noi con l’Italia, Udc e Cambiamo!. All’opposizione del Governo Draghi – nato ricordiamo dall’appello ad un esecutivo tecnico di unità nazionale dopo il fallimento del Governo Conte-bis e del mandato esplorativo a Roberto Fico – resta solo Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che ha definito «ammucchiata» la nascita dell’esecutivo tecnico-politico. Ieri la piattaforma Rousseau ha consegnato un M5s diviso (60 vs 40% i risultati digli iscritti 5Stelle) sul sostegno al Governo Draghi anche se la maggioranza alla fine ha seguito l’indicazione di Beppe Grillo, ottenendo (forse) la presenza del Ministero per la Transizione Ecologica considerato “essenziale” dai vertici M5s.

In serata l’annuncio “shock” di Alessandro Di Battista che annuncia l’addio al Movimento, deluso dal risultato del voto: «Rispetto il voto degli elettori ma da ora in poi non parlerò in nome del M5s, perché il M5s non parla a nome mio. Questa scelta non riesco a superarla. Non posso fare altro che farmi da parte. Vedremo se un giorno o l’altro le nostre strade si rincroceranno». A domanda diretta al leader Matteo Salvini su eventuale coinvolgimento diretto nella squadra dei Ministri, la risposta è eloquente «lo spero, ma la Lega conta di partecipare»; stessa posizione anche per il Pd con la Direzione Nazionale che ieri ha confermato pieno fiducia e sostegno al Governo Draghi con però la richiesta del segretario Nicola Zingaretti di «figure politiche all’interno dell’esecutivo». Anche il M5s con Grillo e Di Maio sono giunte richieste di partecipazione politica nella nuova squadra del Premier Draghi, mentre per centristi, Italia Viva e Forza Italia non sono state fatte richieste o “veti” particolari sulla composizione dell’esecutivo.

LISTA MINISTRI: IL TOTO-NOMI

Abituati alle fiumane di “veline” o “fonti di Governo” degli scorsi due anni di legislatura con la gestione Conte-Casalino di Palazzo Chigi, i primi giorni del nuovo Presidente incaricato Mario Draghi hanno consegnato un sostanziale “silenzio tombale” su possibili anticipazioni per programma e squadra di Governo. L’impressione è che però le figure chiave del nuovo esecutivo saranno affidando ai “tecnici”, tenendo fede all’appello lanciato da Mattarella dopo il fallimento delle trattative per il Conte-ter: in una “lista al buio” al momento i toto-Ministri hanno provato a rappresentare una previsione delle scelte di Mario Draghi, ma tali rimangono anche a poche ore dallo scioglimento della riserva. Sul fronte “tecnici”, al Mef i nomi che si fanno sono quelli di Daniele Franco o Luigi Federico Signorini (Bankitalia), Ignazio Angeloni (Vigilanza BCE) o Dario Scannapieco della BEI, ma non si escludono neanche i nomi del presidente di Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini o l’economista Lucrezia Reichlin.

Al “super” ministero della Transizione Ecologica potrebbe essere Enrico Giovannini (ASviS), in alternativa si fanno i nomi di Federico Testa, presidente di Enea o Francesco Starace, ad Enel, mentre agli Esteri i nomi che si fanno sono quelli di Elisabetta Belloni o Marta Dassù. Per la Scuola il toto-nomi vede in pole position Patrizio Bianchi o la giurista Luisa Torchia mentre Claudio Graziano alla Difesa e Antonio Malaschini (segretario generale del Senato) ai Rapporti con il Parlamento potrebbero essere gli altri tecnici scelti da Mario Draghi. Per finire, Marta Cartabia alla Giustizia, il presidente Acli Roberto Rossini al Welfare e Linda Laura Sabbadini per le Pari Opportunità.

Sul fronte politici invece, qualora il Presidente del Consiglio dovesse scegliere una formula con 3 M5s, 2 Pd-Lega-FI, 1 per centristi e Italia Viva i nomi che emergono sono quelli di “secondo piano” senza il coinvolgimento dei leader per evitare il “gioco” dei veti incrociati in Cdm. Per la Lega i nomi sono quelli di Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Romeo o Riccardo Molinari, per il Pd Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Debora Serracchiani, Anna Ascani e Simona Malpezzi: Di Maio, Buffagni, Fico e Patuanelli per il M5s, Speranza per Leu, Tabacci per i centristi e il tris Bellanova-Rosato-Boschi per Italia Viva completerebbero il campo del Centrosinistra, mentre da Forza Italia sono Antonio Tajani, Andrea Mandelli, Anna Maria Bernini e Mara Carfagna i nomi che circolano negli ambienti parlamentari.





