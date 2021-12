Draghi, diretta video conferenza stampa fine anno/ I temi: Covid, Quirinale, Manovra

IL DISCORSO DI DRAGHI PER LA FINE ANNO 2021

Questa mattina alle ore 10.30 è prevista la consueta conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Mario Draghi, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento in diretta video streaming dal canale YouTube di Palazzo Chigi, così come in tv sui canali all news come Sky TG24, Rai News24, TgCom24.

Tanti i temi sul tavolo del Presidente che si troverà a rispondere a 360° gradi su tutti i temi caldi della politica attuale: inevitabile sarà partire dalle possibili nuove restrizioni da adottare prima di Capodanno, in attesa della Cabina di regia convocata già per il 23 dicembre a Palazzo Chigi. Con l’aumento dei contagi da Covid-19 e la diffusione della temibile variante Omicron (ma ancora tutta da verificare nel nuovo sequenziamento ISS in arrivo tra oggi e domani, ndr), le ipotesi fatte sono già diverse: da un’Italia tutta in zona arancione (ipotesi meno plausibile, anche perché avrebbe impatto solo su chi non è in possesso del Super Green Pass), all’obbligo di mascherina all’aperto, passando all’estensione dell’obbligo vaccinale per diverse altre categorie di lavoratori, dai tamponi obbligatori anche per vaccinati nell’accesso a grandi eventi (stadi, concerti, discoteche, feste Capodanno), fino a parole assai più inquietanti come “coprifuoco” o “lockdown notturno” nei giorni festivi. Draghi ha sempre ribadito, ancora ieri nella conferenza stampa con gli ambasciatori, che il vero faro come misura resta la campagna di vaccinazione (con l’accelerazione sulla terza dose): «La campagna di vaccinazione contro il Covid ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l’economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità. L’arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi». Si attende entro domani il nuovo Decreto di Capodanno (dal 27 dicembre in vigore?) e saranno perciò inevitabili le domande in essere dai giornalisti specie nella prima parte della conferenza stampa di fine anno.

GLI ALTRI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Ma nella conferenza organizzata dalla stampa parlamentare non si parlerà solo di Covid, visto il fondamentale appuntamento in arrivo subito con il nuovo 2022: inevitabili saranno infatti le domande al Premier Draghi sulla prossima Elezione del Quirinale. Finora l’ex BCE ha sempre glissato l’argomento dicendo fosse troppo presto per parlarne: le trame però tra i vari partiti sono già belli che cominciati e anche solo un accenno di “candidatura” (o smentita) fatta da Draghi provocherebbe un mini-terremoto nella maggioranza. Il 23 si incontrano i leader del Centrodestra, ieri sera quelli del Centrosinistra (Letta-Pd, Conte-M5s, Speranza-LeU): la parola spetta a Draghi, sempre che vorrà dare qualche informazione in merito. Altri temi riguardano le scadenze italiane sul PNRR per il 2022, oltre alla Manovra di Bilancio in netto ritardo sulla tabella di marcia, e poi ancora il tema migranti, l’inflazione, il caro-vita e le riforme fisco-giustizia-pensioni. Sempre ieri, intervenendo alla XIV Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo presso la Farnesina, il Presidente del Consiglio ha così introdotto il tema del Recovery Fund per il prossimo semestre: «Abbiamo davanti sfide significative, da cui dipende la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai nostri partner. La prima è l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha detto Draghi – Nei prossimi cinque anni, dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri fondi per un totale di 235 miliardi di euro. Ci siamo impegnati a ridurre i divari territoriali, generazionali, di genere; ad accelerare la transizione digitale e quella ecologica; a migliorare la scuola e rafforzare la sanità; e a riformare in modo profondo l’economia, per rilanciare la produttività, semplificare la burocrazia, favorire l’innovazione. Il Pnrr non è il Piano di rilancio di questo governo. È il Piano di rilancio di tutto il Paese. E spetta a tutti – politici, funzionari, imprenditori, parti sociali – contribuire alla sua realizzazione in modo rapido, efficiente, onesto».

