DRAGHI INCONTRA MARK ZUCKERBERG/ Di cosa hanno parlato: “Metaverso, investimenti e…”

DI COSA HANNO PARLATO ZUCKERBERG E DRAGHI

«Per dare vita al Metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile. Nell’incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti»: lo ha detto un portavoce di Meta nello spiegare come sia andato l’incontro di questa mattina tra il Premier Mario Draghi e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.

Un incontro durato circa un’ora, alla presenza anche del Ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao e con assoluta riservatezza lato Palazzo Chigi sui contenuti della discussione. Non resta quindi che rifarsi all’unica nota emersa da Meta dopo l’incontro il Presidente del Consiglio: «Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all’Italia e non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione». Nella giornata di lunedì invece, come spiega l’ANSA, Zuckerberg ha incontrato a Milano alcuni dei principali dirigenti nei campi di moda e lusso: oltre a Delvecchio, l’ad di Meta ha avuto riunioni con Lorenzo Bertelli di Prada, Diego Della Valle patron di Tod’s, Renzo Rosso di Otb-Diesel, Brunello Cucinelli, Remo Ruffini di Moncler, Marco Gobetti di Ferragamo, Federico Marchetti.

OGGI MARK ZUCKERBERG IN VISITA DAL PREMIER DRAGHI A PALAZZO CHIGI

A sorpresa ieri le “voci” e i “rumors” si sono tramutate in notizia certa: questa mattina il fondatore di Facebook, oggi amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Secondo quanto appreso da “Italian Tech” (confermato poi anche da “Il Sole 24 ore”), il vertice si terrà attorno alle ore 10 oggi 5 maggio 2022: prosegue dunque il “tour” in Italia per il visionario fondatore di Facebook, avvistato già lo scorso lunedì a Siena ma con eventi e incontri previsti in queste ore anche a Torino e Milano. Per il momento vi è riserbo assoluto dalle parti di Palazzo Chigi per i contenuti del vertice a Roma tra il Premier e Zuckerberg: la cyber sicurezza, i rapporti complessi tra Unione Europea e big tech come Meta e il tema delle tasse potrebbero essere alcuni degli spunti nell’agenda comune di Mario Draghi e Mark Zuckerberg.

PROGRAMMA ZUCKERBERG IN ITALIA: DA MILANO A ROMA, TUTTI GLI EVENTI

Quella di oggi a Palazzo Chigi non è una prima volta per Zuckerberg in quanto già venne accolto nel 2016 dall’allora Premier Matteo Renzi: nel viaggio in Italia però non è solo Roma l’obiettivo dell’attuale ad di Meta. Come riporta l’ANSA, ieri è andato in scena un incontro a Milano tra il fondatore di Facebook e lo storico n.1 di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio.

Un vertice tra due visionari imprenditori, di opposte generazioni ma chiamati a dirimere un importante accordo tra Meta e Luxottica per prossimi innovatici smart glasses. Come spiega il focus di “La Repubblica Economia”, «dopo il lancio del RayBan Stories – che è avvenuto poco prima di Natale – Essilux sta studiando insieme a Meta nuove e possibili evoluzioni, che potrebbero portare a successive realese dell’occhiale». Nella foto postata sui social da Zuckerberg assieme a Delvecchio il commento entusiasta del giovane imprenditore: «E’ stato bello tornare a Milano per discutere i piani per i nuovi occhiali intelligenti con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica. Qui Leonardo sta usando un prototipo del nostro braccialetto EMG con interfaccia neurale che alla fine ti permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi».

