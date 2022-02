Draghi “Stato emergenza finirà 31 marzo”/ “Stop colori e quarantene. Sul Green Pass…”

DRAGHI ANNUNCIA LA FINE DELLO STATO D’EMERGENZA

Dal 1 aprile 2022 sparirà lo Stato di emergenza in Italia. E non è un “pesce d’aprile”. «Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto»: lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo l’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale, subito dopo essere intervenuto alla conferenza CEI “Mediterraneo, frontiera di pace”.

Dopo i precedenti proclami in conferenza stampa e dopo che lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza aveva fatto intendere una possibile fine dell’emergenza, Draghi annuncia definitivamente la non proroga dello Stato d’emergenza in atto in Italia ormai dal gennaio 2020. «Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese», sottolinea ancora il Premier da Firenze. Per tutti questi motivi, il Governo ha deciso di non prorogare lo Stato d’emergenza oltre il 31 marzo.

COSA SUCCEDE DAL 1 APRILE: LE ANTICIPAZIONI

Ciò non significa che ogni restrizione vedrà la sua fine il 31 marzo, ma che comunque molti dei dispositivi in funzione da oltre due anni vedranno un definitivo “pensionamento”: «non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe». Sul tema forse più delicato politicamente, visto anche il recente scontro interno al Governo in Commissione Affari Sociali (con il famoso emendamento della Lega bocciato per un solo voto di scarto, ndr), Draghi si mantiene più prudente: «metteremo fine gradualmente all’obbligo di utilizzo del Super Green Pass (certificato verde rafforzato, ndr), a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto». Con ogni probabilità varrà la “road map” in preparazione a Palazzo Chigi, con le ultime anticipazioni che svelano come dal 1 aprile sarà eliminato ogni obbligo di Green Pass all’aperto, dal 1 maggio poi si passerebbe a rimuovere gli obblighi di certificato Covid fino alla definitiva eliminazione per i luoghi al chiuso ad inizio giugno: secondo fonti di Governo, le ultime attività in cui cadrà l’obbligo di Green Pass saranno probabilmente palestre, cinema, teatri, bar, ristoranti e piscine. «L’Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà», assicura il presidente del Consiglio. Gli aiuti sono arrivati «per il settore del turismo, colpito duramente dalla pandemia. Nel più recente decreto ristori – rivendica Draghi – stanziamo altri 100 milioni per il Fondo Unico Nazionale del Turismo, che si aggiungono ai 120 milioni stanziati con la Legge di Bilancio. Sempre nello stesso decreto, aiutiamo gli operatori del settore con la decontribuzione per i lavoratori stagionali e un credito d’imposta per gli affitti di immobili».

