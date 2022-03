Drago chi è? Il Cantante Mascherato 2022/ Pubblico scommette su Simone Di Pasquale

E’ ancora segreta l’identità di Drago al Cantante Mascherato. Questo personaggio misterioso sta intrigando moltissimo giura e pubblico del programma di Milly Carlucci. I giudici e gli investigatori, dopo diverse settimane dall’inizio dello show, stanno faticosamente restringendo il cerchio, basandosi sugli indizi raccolti. La settimana scorsa Drago è stato ancora una volta tra i concorrenti protagonisti, con una nuova esibizione che fondamentalmente ha riportato in evidenza i nomi e i profili già menzionati nelle prime puntate. Ebbene tra i maggiori indiziati abbiamo sempre Simone Di Pasquale, Stefano De Martino, Gilles Rocca e Raoul Bova, con quest’ultima ipotesi che però sembra aver perso un po’ di consistenza, come del resto quella legata all’ex ballerino di Amici.

Drago, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato

Scartando, almeno parzialmente, le due ipotesi sopra menzionate, restano in ballo sopratutto i profili di Simone Di Pasquale e di Gilles Rocca, entrambi vecchie conoscenze di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle. Il pubblico del Cantante Mascherato sembra molto compatto in questo senso, dato che più volte ha invocato a gran voce il nome di Simone nel corso delle esibizioni di Drago. Attenzione però alla soluzione Gilles Rocca, che ha tutte le carte in regole per “nascondersi” dentro il costume, tenendo anche conto delle movenze e delle caratteristiche tecniche del personaggio. Dei quattro nomi ipotizzati, quindi, due sembrano spiccare sugli altri. Chissà se questa sera, venerdì 18 marzo, al termine della quinta puntata, le idee saranno un po’ più chiare rispetto alla scorsa settimana.

