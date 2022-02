DRAGO, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Gilles Rocca o Andrea Iannone? Gli indizi

Drago, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

Drago è la maschera che sta insinuando i maggiori dubbi al pubblico de Il Cantante Mascherato 2022, specialmente se si tratta di ipotizzare il nome del personaggio misterioso che si nasconde dentro il costume. Nella prima puntata, andata in onda la settimana scorsa, l’esibizione di Drago, insieme a Marco Masini sulle note di Guerriero, ha lasciato più interrogativi e dubbi che certezze. Tuttavia grazie alle gesta del concorrente, e grazie anche ad alcune considerazioni dei giurati, il pubblico a casa è riuscito a formulare qualche ipotesi più strutturata.

Stando agli indizi raccolti, Drago potrebbe nascondere un personaggio molto vicino a Milly Carlucci, in quanto proveniente dal cast di Ballando con le Stelle. Non è ancora chiaro se questa sia una strada da caldeggiare, ma i giurati de il Cantante Mascherato 2022 hanno messo sul tavolo un paio di nomi che a quanto pare hanno trovato un riscontro anche tra il pubblico. Vedremo stasera, nel corso della seconda puntata, se scopriremo qualcosa in più. Appuntamento fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Drago è uno tra Andrea Iannone e Gilles Rocca?

Dopo la sua esibizione con Marco Masini, sulle note di Guerriero, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati più che altro da sensazioni e idee piuttosto approssimative, anche se suggestive e in un certo senso credibili. Al termine di questa seconda puntata, di sicuro, l’identikit del personaggio sarà più preciso e chiaro. E quindi sarà più facile esprimere previsioni con cognizione di causa.

Tornando a quanto accaduto la scorsa settimana, ricordiamo che la giuria ha espresso diverse ipotesi al termine dell’esibizione. Ipotesi che hanno in qualche modo richiamato la precedente trasmissione condotta dalla Carlucci, Ballando con le Stelle. C’è infatti chi è convinto che sotto il costume di Drago ci sia il ballerino Simone di Pasquale, un’idea che ha messo d’accordo sia Arisa che Insinna. Facchinetti, invece, ha fatto il nome di Iannone, mentre la Balivo quello di Gilles Rocca.

