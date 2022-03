DRAGO, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: sempre più Gilles Rocca, ma…

Drago, chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022

Drago ha mantenuto segreta la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato e si appresta a vivere l’appuntamento di questa sera, venerdì 24 febbraio, ancora una volta da protagonista. Quindi quale personaggio si nasconde sotto la sua maschera? Gli indizi sono diventati un po’ più chiari e facendo ordine tra le idee degli investigatori e del pubblico social, le strade sembrano incanalarsi in direzioni piuttosto specifiche.

“L’amore nella mia vita è fondamentale, molto importante. Sono un drago che utilizza questa figura apparentemente battagliera ma per i suoi affetti. C’è stata una separazione che ha fatto molto male ma io non mi nascondo. Faccio un lavoro per cui faccio girare la testa a molte donne. Nel programma voglio arrivare fino all’ultimo”, ha raccontato Drago nella clip trasmessa nella seconda puntata.

Drago: sempre più concreta l’ipotesi Gilles Rocca

Chi c’è davvero dentro il costume di Drago? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa nuova maschera, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de il Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso potrebbe esserci uno tra Gilles Rocca e Raoul Bova.

L’ipotesi dell’ex di Ballando con le Stelle sembra prendere sempre più corpo nel corso di queste ultime ore. Gli indizi raccolti nelle prime due puntate, evidentemente, spingono a credere che sia proprio Gilles Rocca il personaggio misterioso. Ma attenzione ad altre strade da tenere in considerazione, come quella che porta a Raoul Bova, attore di fama che è da poco subentrato nella serie tv di successo Don Matteo. Sarà lui a nascondersi dietro la maschera?

