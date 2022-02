Drago, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Luca Ward o Riccardo Fogli? Milly: “E’ fiero e…”

Chi è Drago de Il Cantante Mascherato?

Dopo una lunga attesa ricomincia oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì nel prime time di Rai1. Tra i protagonisti di questa nuova edizione – che vuole eguagliare i grandi risultati ottenuti nelle precedenti – c’è anche Drago, maschera fiera e orgogliosa, la cui identità naturalmente è ignota.

Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio "Non è amore"/ Lui replica "Rispetto"

Nel classico filmato realizzato alla viglia della messa in onda del programma, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di fornire qualche indizio al pubblico circa l’identità del concorrente, ma ancora si è in alto mare sul toto nomi. Sono infatti abbastanza fiacche e casuali le ipotesi degli appassionati, rimasti a secco di veri e propri indizi. “Guardate qui…abbiamo il Drago. Il Drago ha uno sguardo fiero, un atteggiamento orgoglioso ovviamente, ma anche umano e pieno di saggezza“, si è limitata a dire la Carlucci nel video postato su Instagram.

Fosca Innocenti/ Anticipazioni 11 febbraio e diretta: riecco Vanessa Incontrada!

Chi si nasconde sotto la maschera di Drago? Per I fan potrebbe essere Luca Ward

“Poi vola, come no. Questa è una cosa importante”, sottolinea la conduttrice de Il Cantante Mascherato. Pensando di aver già detto troppo, Milly Carlucci stoppa il filmato e gli indizi, passando la palla direttamente agli internauti, che in attesa di vedere all’opera la maschera sul palco del game show, provano ad ipotizzare qualche personaggio. Non c’è ancora un profilo più gettonato di altri, anche se qualche telespettatore è convinto che sotto la maschera possa nascondersi il famoso doppiatore e attore Luca Ward.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 1a PUNTATA/ Diretta e maschere: 12 vip da Milly Carlucci

C’è invece chi focalizza la sua attenzione sul mondo della musica e vede come possibile concorrente Riccardo Fogli. Fantasie o realtà? Di certo dopo questa sera avremo le idee un po’ chiare sull’identità della maschera. Appuntamento fissato alle 21.25 su Raiuno, con la prima puntata de Il Cantante Mascherato che si preannuncia imprevedibile ed emozionante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA