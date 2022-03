Drago vs Pastore Maremmano: chi è eliminato?/ Dopo le polemiche arriva lo spareggio

Drago vs Pastore Maremmano. Riparte da qui la quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2022, che si era interrotta sul più bello e tra mille polemiche. Tutto questo perché la settimana scorsa, alla fine, Milly Carlucci aveva deciso di rinviare lo spareggio più atteso nonostante avesse già dato il via alle votazioni social. Per motivi legati all’orario, così, è saltato il verdetto con il concorrente eliminato e tutto è stato rinviato a questa sera.

Una decisione che non era piaciuta a molti telespettatori, che non vedevano l’ora di smascherare uno tra Drago e Pastore Maremmano. Il rinvio del verdetto ha indispettito il pubblico, a quanto pare, che non ha preso di buon grado lo spezzone di tempo offerto a Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio, entrambi accreditati come possibili concorrenti sotto il costume di Soleluna.

Drago vs Pastore Maremmano: spareggio in testa alla quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2022

Tornando alla sfida tra Drago e Pastore Maremmano, questa sera uno dei due lascerà il Cantante Mascherato 2022. Il primo potrebbe essere uno tra Stefano de Martino, Simone Di Pasquale e Gilles Rocca; il secondo, invece, per i giudici dovrebbe essere Riccardo Fogli. L’attesa, finalmente, è finita. Dopo le polemiche dei giorni scorsi avremo subito il verdetto, questa sera. Senza ulteriori attese e senza mettere a dura prova la pazienza dei fan, che sui social si erano fatti sentire a gran voce. “Non ci credo che sono stata davanti alla tv fino ad ora per niente”, ha scritto un utente Twitter, a cui hanno fatto seguito decine e decine di lamentele, anche sotto il post Instagram di Milly.

