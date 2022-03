Drago vs Pinguino, spareggio Il Cantante Mascherato/ Chi è eliminato? Ecco chi sono..

Puntata decisiva quella di questa sera de “Il Cantante Mascherato”, lo show condotto da Milly Carlucci si Rai 1 e che vedrà uscire di scena alcuni dei protagonisti la cui identità è rimasta celata sino ad ora. L’appuntamento di stasera sarà caratterizzato, tra l’altro, dallo spareggio previsto a inizio puntata e che vedrà contrapporsi da una parte il performer che indossa l’appariscente costume del Drago e dall’altra invece la ‘maschera’ del Pinguino? Chi tra loro due la sfangherà accedendo alla finale?

Ma facciamo un passo indietro e vediamo dove eravamo rimasti prima di presentare questa sfida che vedrà svelata una delle due identità: ancora in gara nel game show della rete ammiraglia del servizio pubblico ci sono la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e, appunto, la coppia formata dal Pinguino il Drago, dopo che nella precedente puntata avevano salutato la combriccola il Cavalluccio Marino e l’Aquila, sotto le cui maschere si celavano rispettivamente Cristina D’Avena e Alba Parietti, questa in realtà ‘sgamata’ da molti già durante la sua esibizione.

DRAGO VS BABY PINGUINO, SPAREGGIO AL “CANTANTE MASCHERATO”: CHI SI CELA SOTTO?

Questa sera, in un appuntamento che vedrà andare in scena quattro sfide (ovvero Volpe VS Pastore Maremmano, Camaleonte VS Soleluna, Pesce Rosso VS Medusa e Lumaca VS il vincente del suddetto spareggio), come detto il focus iniziale sarà sulla battaglia a eliminazione diretta tra il Pinguino e il Drago. Ma cosa sappiamo finora dei personaggi nascosti dai due costumi e quali sono le ipotesi emerse nel parterre di giudici? Da una parte abbiamo Baby Pinguino, questo il suo nome completo, di cui sappiamo che è “un personaggio rock” che ha “venduto milioni di dischi”: secondo alcuni rumors sarebbe una donna ma fino ad adesso nessuno ha fornito risposte convincenti e quindi si naviga a vista.

Discorso diverso invece per il Drago: “Forte ma allo stesso tempo gentile” è l’identikit di quello che secondo molti potrebbe essere un uomo e anche un attore. Tra le ipotesi che hanno cominciato a circolare nella trasmissione e sui social riportiamo quelle che vorrebbero sotto la maschera Luca Ward, che è anche doppiatore, ma anche Marco Giallini, Raoul Bova o anche Can Yaman. Ad ogni modo secondo altri invece si va completamente fuori strada e il Drago sarebbe invece Giorgio Vanni, cantante delle sigle di celebri cartoon. Chi avrà ragione? Ancora pochi minuti e l’arcano sarà svelato…



