Dragon La storia di Bruce Lee/ Su Italia 1 il film con Jason Scott Lee

Dragon La storia di Bruce Lee, film di Italia 1 diretto da Linda Feferman

Dragon La storia di Bruce Lee va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1993 dalla casa cinematografica Universal Pictures che si è occupata anche della distribuzione botteghini in Italia.

Il soggetto è stato tratto dal libro Bruce Lee The Man Only Knew di Linda Lee Cadwell e Bruce Lee mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Rob Cohen, Edward Khmara e John Raffo. Nel cast sono presenti in diversi nomi importanti del cinema internazionale tra cui Jason Scott Lee, Lauren Holly, Robert Wagner e Michael Learned.

La principale protagonista femminile di questa pellicola è l’attrice americana con cittadinanza canadese Lauren Michael Holly nata a Bristol il 28 ottobre del 1963. Una straordinaria interprete decise di intraprendere la carriera cinematografica esordendo sul grande schermo nel 1985 con il film sette minuti in paradiso per la regia di Linda Feferman.

Dragon La storia di Bruce Lee, la trama del film

Nel film Dragon La storia di Bruce Lee vengono ripercorse le vicissitudini della straordinaria vita di Bruce Lee riconosciuto a livello universale tra i più importanti e influenti maestri di arti marziali cinesi arrivati nel mondo del cinema. Nella pellicola viene soprattutto dato risalto agli aspetti della vita privata del grande artista, il quale aveva un rapporto straordinario con il padre e viene enfatizzato il meraviglioso percorso artistico che gli permise di arrivare fino agli studios americani.

Ci sono poi tante altre situazioni che vengono ripercorse attraverso un film che inizia con i primi passi della vita di Bruce Lee che, ancora un bambino, viene portato per la prima volta da suo padre in una scuola di arti marziali nel periodo in cui viveva ad Hong Kong. Dietro questa decisione del padre c’era una sorta di visione e soprattutto un sogno che spesso inquietava le sue notti nel quale appariva un demone che attaccava la sua famiglia e portava via il suo adorato figlio Bruce.

Convinto che tutto questo potesse effettivamente succedere, il padre lo iscrive ad una scuola di arti marziali in maniera tale che il piccolo Bruce abbia le potenzialità per potersi difendere e farsi sempre valere. Questo permette al bambino di conoscere i segreti della disciplina e di saper sfruttare al meglio le potenzialità. Sono stati tanti momenti difficili della sua vita anche quando era un ragazzino ed in particolare quando in un acceso diverbio con un ragazzo di origini inglesi, finisce quasi per ucciderlo.

Poi ne pagherà le conseguenze perché il ragazzo era figlio di un uomo molto importante dal punto di vista politico e così Bruce Lee deve scappare e andare a vivere dal padre che nel frattempo si era trasferito a San Francisco e dove inizierà a lavorare come lavapiatti in un tipico ristorante cinese. La sua formazione andrà avanti però in maniera ottimale non solo per quanto riguarda le discipline marziali ma anche con lo studio della filosofia e la passione verso la scherma e la boxe. Un incredibile percorso di crescita che però sarà anche caratterizzato da quel fatidico demone che il padre aveva visto in un sogno e che si manifesterà in tantissime sfaccettature mettendo sempre in discussione la sua felicità.

