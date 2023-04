Dragon Trainer 2/ Il secondo capitolo della saga oggi sabato 1 aprile su Italia 1

Dragon Trainer 2, film di Italia 1 firmato da Dean DeBlois

Dragon Trainer 2 (How to Train Your Dragon 2) andrà in onda oggi, sabato 1 aprile, in seconda serata su Italia 1 a partire dalle ore 23,35. Si tratta di un film di animazione, azione e avventura della durata di 102 minuti, di produzione statunitense del 2014, distribuito in italiano da 20th Century Fox e prodotto da Bonnie Arnold per DreamWorks Animation, Mad Hatter Entertainment e Vertigo Entertainment. Il film è il secondo capitolo della trilogia del franchise Dragon Trainer, che si è conclusa nel 2019 con Il mondo nascosto. La regia di questo film è firmata da Dean DeBlois.

Il soggetto del film Dragon Trainer 2 è stato tratto dal romanzo di Cressida Cowell, mentre ad occuparsi della sceneggiatura è stato il regista stesso. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell, che aveva ricevuto una nomination agli Oscar per il suo lavoro da compositore nel film precedente. Nel cast principale figurano, tra gli altri, gli attori Jay Baruchel, America Ferrera, Gerard Butler, Craig Ferguson, Jonah Hill, Cristopher Mintz-Plasse, T.J. Miller, kristen Wiig, Kit Harington, Cate Blanchett e Djimon Hounsou.

Dragon Trainer 2, la trama del film

Il film d’animazione Dragon Trainer 2, in onda oggi sabato 1 aprile in seconda serata su Italia 1 alle 23,35, è ambientato a Berk, un piccolo villaggio dove finalmente vichinghi e draghi vivono felicemente in armonia. All’orizzonte, però, si prospetta una nuova minaccia che mina la pace tra i due popoli. Alcuni Cacciatori di Draghi, infatti, istigati da un rancore mai assopito, sono obbligati a trincerare l’isola e a dar vita ad una terribile battaglia senza esclusione di colpi. Il protagonista Hiccup, ormai diventato uomo, è pronto per mettersi alla direzione del suo popolo. Le sue intenzioni sono buone: infatti, il giovane non ha nessuna intenzione di scontrarsi in una guerra con il suo nemico, ma preferirebbe cercare di trovare un accordo di pace con lui.

Tra mille avventure e la scoperta di nuove razze di draghi, gli impavidi protagonisti sono Astrid, Gambadipes, Snottraut e i gemelli Testaditufo e i suoi inseparabili amici. I giovani affrontano le sfide e le responsabilità dell’età adulta in un viaggio attraverso rapporti familiari perduti e poi ritrovati. Testabruta è circondato, come al solito, dai suoi fedeli draghi. Dragon Trainer 2 è un sequel entusiasmante e soprattutto interiore, che offre numerosi spunti di riflessione molto interessanti sulla famiglia, sulle difficoltà della crescita e sui valori significativi della vita.











