Dragon Trainer 3 il mondo nascosto/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Dragon Trainer 3 il mondo nascosto va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 24 aprile, su Italia 1. Il film d’animazione, girato da Dean DeBlois nel 2019, torna a raccontare le vicende degli affascinanti draghi, chiudendo però allo stesso tempo una fortunata trilogia nata ormai dieci anni fa. Secondo lo stesso regista, infatti, le vicende narrate in questa trilogia sono giunte al termine, anche se non ha chiuso le porte ad eventuali spin off o ad altre storie riguardanti sempre questo mondo particolare che già da anni tiene molti spettatori con il fiato sospeso.

L’opera sicuramente diventa un punto di riferimento per una nuova generazione di cinema d’animazione che in parte si discosta dal passato riuscendo a raggiungere dei risultati di merito non di poco interesse.

Dragon Trainer 3 il mondo nascosto, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Dragon Trainer 3 il mondo nascosto. Diversi anni dopo da quando Hiccup e Furia Buia sono diventati amici, il mondo dei vichinghi (perno indispensabile attorno al quale ruota tutta la vicenda) hanno finalmente capito che draghi e uomini possono convivere in maniera pacifica e senza problematiche di sorta. Hiccup a capo di Berk e Furia Buia (diventato successivamente Sdentato) a capo della sua specie possono insieme dare finalmente vita al sogno e far sì che diventi effettivamente realtà.

Nonostante la storia sembri prendere una piega positiva, i propositi di felicità vengono improvvisamente interrotti dall’arrivo al villaggio di Grimmel, il famoso e assolutamente spietato cacciatore di draghi che è intenzionato più che mai a sterminare la razza dei draghi.

Ad egli, infatti, manca solo Sdentato per poter portare a termine il suo compito, mettendo così la parola fine alla stirpe di tutti i draghi. Tuttavia, Sdentato verrà fortemente distratto dall’arrivo di Furia Lucente: a causa di questa svista, infatti, il drago capo della sua specie sarà portato ad allontanarsi da questa, dando così vita ad una serie di ripercussioni più o meno gravi sulla convivenza dei draghi con gli uomini e sulla sopravvivenza di tutta la sua specie.

Dovrà essere Hiccup insieme alla sua fidanzata Astrid a cercare di ristabilire l’ordine e la pace tra uomini e draghi nella comunità.

Video, il trailer del film “Dragon Trainer 3”





