Dragon Trainer/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Dragon Trainer va in onda oggi, 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 21,20 su Italia 1. Il film è stato prodotto dalla DreamWorks Animation un’ottima antagonista di Disney e Pixar, per intenderci la casa nella quale sono nati i sogni animati divenuti film di successo come ‘Il principe d’Egitto (The Prince of Egypt)’, ‘Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit)’, tutta la saga ‘Shreck’, quindi lungometraggi d’animazione divertenti tra i quali non si può dimenticare ‘Capitan Mutanda – Il film (Captain Underpants: The First Epic Movie)’, la saga ‘Kung Fu Panda’ o ‘Madagascar’. ‘Dragon trainer’ è ispirato al libro per l’adolescenza, scritto da Cressida Cowell, ‘Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III’, il cui titolo originale è proprio ‘How to Train Your Dragon’, una storia d’amicizia tra draghi e umani divertente e tenerissima.

La regia fu di Chris Sanders, regista anche di ‘Lilo & Stich’ e del recente ‘Il richiamo della foresta (The Call of the Wild)’, le voci in originale furono di Gerard Butler e Jay Baruchel, due attori molto popolari nei loro paesi come in Italia.

Dragon Trainer, la trama del film

Hiccup è figlio del capo-villaggio di una tribù di vichinghi nella città di Berk, luogo nel quale il valore personale di ogni vichingo si dimostra in base al numero di draghi uccisi durante la propria vita. Hiccup ci tiene a dimostrare al padre il suo valore ma è mingherlino, non ha il fisico per reggere armi pesanti e affrontare spaventosi ‘sputa fuoco’. Per questo motivo, pur di mostrarsi all’altezza della fama del padre e dei migliori guerrieri di Berk, assieme a Skaracchio il fabbro punta sulle trappole per catturare draghi piuttosto che sugli scontri con le grosse bestie volanti.

Proprio una trappola della coppia riesce a catturare una delle specie più pericolose di drago, il Furia Buia, ma lo ferisce senza finirlo, rendendolo debole e spaventato nella foresta dove Hiccup si recherà e inizierà una dolce amicizia con il drago che giorno dopo giorno si lascerà conquistare dall’intelligenza del ragazzino. Tornerà in città con il drago destando rabbia, paura e scalpore, ma abituerà anche i vichinghi a considerare in modo diverso questi bestioni, non così pericolosi, anzi, a volte anche utili se attaccati da altre tribù di vichinghi.

Video, il trailer del film “Dragon Trainer”





© RIPRODUZIONE RISERVATA