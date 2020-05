Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere/ Video, su Italia 1 il film con Tom Burke

Pubblicità

Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 13 giugno, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della United International Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nelle principali sale cinematografiche di tutto il mondo. La regia di questo film è stata affidata Doug Lefler, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati sviluppati da Shari Goodhartz, il montaggio è stato realizzato da John M. Taylor, le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark McKenzie mentre nel cast sono presenti Christopher Masterson, Harry Van Gorkum, Rona, Figueroa, Matt Hickey e Tom Burke.

Pubblicità

Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere, la trama del film

Ecco la trama di Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere. Bowen pochi giorni prima di morire ormai devastato dalle conseguenze del precedente scontro, sta per far ritorno nella sua caverna per dare l’ultimo saluto al suo defunto amico Draco. Tuttavia, mentre si trova all’interno della caverna, si rende conto come vi sia presente un uovo di drago ancora intatto. Una scoperta straordinaria in quanto in tutto il paese c’è ormai la convinzione che ci sia stata l’estinzione dei draghi per cui decide di prendere l’uovo e di affidarlo al monastero in maniera tale che possa essere custodito gelosamente e soprattutto protetto da quanti evidentemente cercheranno di distruggerlo. Alcuni anni più tardi all’interno del monastero lavora un giovane stalliere rimasto orfano di nome Geoff. Lo stalliere un giorno mentre si aggira all’interno delle segrete stanze del monastero, si rende conto che all’interno di una cella molto grande vi è un piccolo drago a cui dà il nome Drake.

Pubblicità

Con il passare dei giorni e dei mesi tra il drago e il piccolo stalliere si instaura una profonda amicizia con quest’ultimo che aiuta il drago a scoprire per la prima volta le bellezze e le meraviglie del mondo. Tuttavia, il destino del drago sembra essere segnato in quanto dal lontano estremo Oriente sta arrivando una principessa con i propri guerrieri pronti a fare di tutto pur di non permettere la realizzazione di una vecchia leggenda. In pratica, la leggenda parla di una cometa che dovrebbe passare tra pochi giorni e che sfruttando il cuore di un drago permetterebbe alle forze del male di tornare sulla terra. Essendo il Drago del monastero l’ultimo superstite della propria razza è chiaro che il riferimento è proprio a lui per cui sarà oggetto di una missione segreta nella quale invece lui dovrà cercare di salvarsi con il supporto del suo amico stalliere. Naturalmente in tutto questo il drago e lo stalliere dovranno anche fare in modo che non si avveri la leggenda e che quindi le forze del male non tornino sulla terra per far pesare il proprio volere per distruggere ogni cosa e portare nuova sofferenza per tutti i popoli del mondo.

Video, il trailer di Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere





© RIPRODUZIONE RISERVATA