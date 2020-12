Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco/ Su Italia 1 il film fantasy

Oggi pomeriggio, martedì 22 dicembre 2020, alle 14.05 su Italia 1 va in onda il film fantasy “Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco”, noto anche come “Dragonheart 4 – L’eredità del drago”, ambientato 50 anni dopo “Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone“. Il film del 2017 si stacca molto dal primo film del 1996 nel quale Dennis Quaid si alleava con il drago. La pellicola è stata diretta da Patrik Syversen, giovane regista scandinavo, noto per la serie “Kielergata” (2018), il film horror “Rovdyr” (2008) e il film “Exteriors” (2011). Nel cast spicca ill nome dell’attrice britannica Tamzin Merchant, che interpreta la regina Rhonu. La giovane attrice, classe 1987, ha debuttato al cinema con il film “Orgoglio e pregiudizio” del 2005, diretto da Joe Wright , al fianco di grandi nomi del cinema: Keira Knightley, Judi Dench, Donald Sutherland o Matthew Macfadyen. Ha fatto parte del cast della terza edizione I Tudors, dove ha debuttato nel ruolo di Catherine Howard, la quinta moglie di Enrico VIII.

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco, la trama del film

Ecco la trama del film “Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco”. Molti anni dopo che Gareth e Rhonu sono diventati sovrani, una donna muore pochi istanti dopo aver dato alla luce due gemelli, che hanno particolari macchie tipo squame sulla pelle. Nonostante il loro aspetto, il padre Walter li tiene con sé. Venti anni dopo la nascita dei gemelli, il re Gareth sta per morire e, dato che il suo unico figlio è scomparso da anni, la successione è in dubbio. Mentre Gareth muore, Drago, che in precedenza aveva condiviso il suo cuore con lui, sopravvive e scopre che il suo cuore è connesso a qualcun altro. Drago lascia la capitale e scopre che il suo cuore è ora legato a Edric, il gemello maschio che usa la sua incredibile forza come sceriffo per la contea di Earl Roberts. Drago rivela che il padre di Edric era il figlio scomparso di re Gareth…



