Dragonheart Battaglia per il cuore di fuoco/ Su Italia 1 il sequel di un film cult

Dragonheart Battaglia per il cuore di fuoco, film di Italia 1 diretto da Patrik Syversen

Dragonheart Battaglia per il cuore di fuoco andràin onda oggi, mercoledì 5 gennaio, a partire dalle ore 14.00 nel primo pomeriggio di Italia 1. Andato in onda con il titolo originale di Dragonheart: Battle for the Heartfire, girato nel 2017 e diretto dal famoso regista Patrik Syversen, è il quarto film della saga Dragonheart. Si tratta di una pellicola di genere avventura, thriller che è iniziata già nel 1996 ed è stata ripresa più volte negli anni per continuare l’opera attraverso capitoli sempre più avvincenti.

I protagonisti dell’opera sono attori diversi dai primi volti del film, ci sono Tom Rhys Harries che interpreta Edric, l’eroe della pellicola, Jessamine-Bliss Bell nei panni della bella Meghan e Tamzin Merchant che interpreta la cattivissima regina Rhonu, nel film è presente anche André Eriksen.

Dragonheart Battaglia per il cuore di fuoco, la trama del film: il regno ai due gemelli

Il film Dragonheart Battaglia per il cuore di fuoco prosegue da dove si era interrotto nel capitolo precedente, Gareth il re, muore, lasciando come eredi al regno i suoi due gemelli. I fratelli, un ragazzo e una ragazza, possiedono entrambi il potere del cuore del drago, ma invece di usarlo come il precedente possessore, per il bene del loro paese, iniziano uno scontro per l’eredità del regno, senza precedenti. Drago, che con Gareth aveva un legame fortissimo, rimane deluso dal comportamento dei due regnanti. A breve, il potere del cuore del drago si spegnerà lanciando il regno nel caos. Guerre estremamente sanguinarie stanno per abbattersi nel regno e nessuno dei due fratelli avrà la forza necessaria per sopirle. Sebbene abbiano ereditato infatti il potere del cuore del drago, non ne sono degni e rimarranno senza in poco tempo. L’unica soluzione è quella di unirsi e combattere insieme contro il cataclisma che sembra essersi avventato sul regno al fine di ristabilire insieme la pace.

