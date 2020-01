Dragonheart/ Video, su Italia 1 il film con Dennis Quaid (oggi, 2 gennaio 2020)

Dragonheart andrà in onda giovedì 2 gennaio su Italia 1 alle ore 14.10. Si tratta di una pellicola a tema storico/fantastico/fantasy nota al grande pubblico e molto amata dagli appassionati del genere. La pellicola è stata girata nel 1996 e diretta dal regista Rob Cohen. è l’ambientazione del film a caratterizzarne gran parte del successo. Tra i più famosi interpreti ci sono Dennis Quaid nei panni di Bowen, David Thewlis che recita nei panni di Re Einon, l’attore Pete Postlethwaite: Fratello Gilbert di Glockenspur e l’attrice Dina Meyer nei panni di Kara, ci sono poi la regina Aislinn interpretata da Julie Christie e i giovani attori che interpretano lo spin-off dei personaggi principali da giovani. Gran parte del film è stato girato in Slovacchia e solo poche scene nel Regno unito inoltre, il drago Draco è stato realizzato con la voce e le espressioni del grande Sean Connery. Le musiche del film sono state realizzate da Randy Edelman.

Dragonheart, la trama del film

Dragonheart è ambientato nel 984, e si apre con una scena di ribellione popolare durante la quale il tirannico re del posto re Freyne viene ucciso. Sempre nella stessa ribellione, una donna del popolo accidentalmente caduta a causa dei tumulti colpisce al cuore Einon il figlio del re ferendolo gravemente. Il mentore del ragazzo Bowen insieme a sua madre, la regina Aislinn sono intenzionati a fare di tutto pur di salvare la vita al ragazzo decidono così di portarlo nella caverna di un temibile drago per salvargli la vita. Il mostro acconsente a recitare l’incantesimo e salvare la vita di Einon ad una condizione, la tirannia dovrà essere morta e sepolta con il padre e lui invece dovrà regalare un mondo sereno e tranquillo governano con i valori che il drago stesso gli insegnerà. Einon complice anche Bowen maestro del ragazzo che gli ha insegnato gli antichi valori dei cavalieri e il codice di un cavaliere tramandato direttamente da re Artù acconsente e così il drago gli dona metà del suo cuore.

Ben presto però Einon disattende a tutti gli insegnamenti di Bowen, si rivela infatti molto più cattivo del padre tiranno e schiavizza gran parte della popolazione per costruire castelli, opprimendo il popolo con terribili tasse. Bowen non crede a questa trasformazione crudele del giovane che lui stesso ha cresciuto e parte alla ricerca del drago per ucciderlo credendo che sia stato il suo cuore ad avvelenarlo. Passano dieci anni, Re Einon è uno dei peggiori tiranni di sempre, Bowen è un cacciatore di draghi esperti e riuscirà dopo numerose peripezie a trovare proprio quello che ha regalato parte del suo cuore al fanciullo.

Dopo una lotta estenuante, i due decidono di stringere una tregua, e diventano amici tirando avanti grazie a delle recite durante le quali Bowen e Draco combattono e si fanno pagare dal popolo; il drago non è contento di tutto questo parché il popolo è già oppresso dal terribile re. Dopo l’incontro con Kara la donna che anni prima aveva ferito Einon e la lotta contro il re, Bowen e Draco decidono di fare qualcosa per salvare il popolo, che non riesce più a resistere alla tirannia, si recano tutti sull’isola di Avalon. Draco spiega che conoscendo già il temperamento del re gli diede il suo cuore per purificarlo ma questo non è servito, così il popolo Bowen e Kara si ribellano, ma Draco viene imprigionato alla sua morte infatti morirà il re. Gli uomini decidono di infiltrarsi nel castello e raggiungono Draco e Einon, il cavaliere per porre fine alla tirannia è costretto ad uccidere l’amico drago che ascende al cielo insieme ai suoi fratelli vegliando per sempre sugli uomini.

